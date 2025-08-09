聯合報黑白集／真的百工百業怎麼辦？

台中市長盧秀燕冒雨視察水災，遭民進黨立委王義川嘲諷是「完妝勘災」，用的還是一瓶二千多元的粉底液。輕佻的發言，引發網友批評是性別歧視；民進黨性平部也譴責，說「我們不要厭女的台派」。誰料，民進黨發言人卓冠廷加入戰局挺王義川，直言反對性平部「毫無高度與專業的切割」；隨即有側翼附和，嗆性平部為「左膠聖女」。王義川一席酸語，引發民進黨一場內鬥，正是山雨欲來。

2025-08-09 00:35