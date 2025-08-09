聽新聞
聯合報黑白集／真的百工百業怎麼辦？

聯合報／ 聯合報黑白集

賴清德2023年競選總統期間，出席百工百業後援會成立大會。 圖／聯合報系資料照片
賴清德2023年競選總統期間，出席百工百業後援會成立大會。 圖／聯合報系資料照片

賴政府執政，讓人覺得像在霧裡行船，不知道要駛向何方。八月七日起，美國對台灣課徵廿％的關稅正式生效；但賴總統說這只是「暫時的」，那麼各行各業到底要如何是好？要繼續等，得等多久？或者，不如早點死心算了。

矛盾的是，這邊關稅協議仍如一座大黑箱，密不透風；那邊行政院的紓困措施倒已出爐，受衝擊產業最高可申請貸款六千萬元。什麼產業適用什麼稅率都還不知道，救助方案卻已端出；莫非各個產業都得去申請看看，才知道自己算不算「災民」。

晶片產業被課一○○％關稅，但在美設廠者可豁免，台積電因此逃過一劫，台股跟著大漲。問題是，未對美投資的廠商怎麼辦，也要追隨台積電像粽子一樣整串跟著出走嗎？果真如此的話，台灣最核心的優勢產業不怕被掏空嗎？這一連串的謎團和疑惑，賴政府究竟要放在自己的腦袋裡悶燒多久？

民進黨有個政治絕招，凡要爭取民意認同時，就會以「百工百業」的山鳴谷應，來混淆外界視聽。因此，首波大罷免時，「百工百業挺罷免」之聲不絕，但顯然無效。這次八二三的「重啟核三公投」，仍有陳吉仲等「百名學者」連署反對核三重啟。今天「真正的百工百業」遇到關稅困境，政府卻把他們蒙在鼓裡；此際，那些假百工百業要不要出來說點人話？

台中市長盧秀燕冒雨視察水災，遭民進黨立委王義川嘲諷是「完妝勘災」，用的還是一瓶二千多元的粉底液。輕佻的發言，引發網友批評是性別歧視；民進黨性平部也譴責，說「我們不要厭女的台派」。誰料，民進黨發言人卓冠廷加入戰局挺王義川，直言反對性平部「毫無高度與專業的切割」；隨即有側翼附和，嗆性平部為「左膠聖女」。王義川一席酸語，引發民進黨一場內鬥，正是山雨欲來。

