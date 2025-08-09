經濟日報社論／賴政府三面受敵 須尋求迴旋空間

賴清德政府面對的內外情勢嚴峻。圖／聯合報系資料照片

川普發動關稅戰，台灣被課以20%關稅，外加市場准入、對美大投資與大採購，還有即將揭曉的232科技產業是否影響美國國安調查結果，難題接踵而至，一一撞擊台灣經濟，災情之慘重難以消受。

美國對台揮動關稅大棒之前，民進黨發動的大罷免遭受大失敗，朝野關係惡化到極點；而自賴清德執政以來，兩岸關係直直落，已到兵凶戰危邊緣。

賴清德政府面對的內外情勢嚴峻，可謂三面撞牆，再不改弦易轍，尋求迴轉空間，施政必定陷入泥淖中，不僅將一事無成，進入垃圾時間，且將拖累台灣，貽害國家與民眾福祉。

台灣陷入內外交迫困境中，賴清德總統要承擔最大責任，他對在野黨和中國大陸都採取對抗性政策，硬幹到底，結果激化了朝野及兩岸關係，幾已到達難以收拾的地步；對美國則百般討好與迎合，但川普索求無度，把台灣當檸檬擠壓，非榨乾不可，致使台灣蒙受重大損害，幾已到無法承受的地步。

台灣產品未來輸美關稅大增，加上新台幣大幅升值，競爭力和外銷廠商利潤大為減損，嚴重抑制產業經營與發展；開放市場准入將使相關產業經營困難；影響最深遠的是美國即將宣布對半導體產品課徵懲罰性關稅，台積電雖然可豁免，但台灣的資通訊產業仍陷入深重的戰略困局中。

賴政府顯然低估了川普政府重塑全球供應鏈，縮減特定產品對外國貿易依賴的決心，同時高估了自身在美國供應鏈中的不可替代性，又以為滿滿的善意可獲得正面回應。如今不僅出口美國成本大增，即使配合川普要求，攜鉅資擴大赴美投資，無論是主權基金、民營企業或是國營事業，未來所面對的政治風險、土地供應、人力成本及文化差異的挑戰都非常棘手。

台灣歷年來遭逢的橫逆無數，但被「友邦」如此惡待，卻是頭一回。川普政府擺明將戰略關係與經貿關係脫鉤處理，以高關稅為槓桿，逼迫台灣就範，甚至要求台灣投入更多資金對美投資與採購，賴政府一向唯美是從，既無決心也無條件與其對抗。如果全面退讓，對內無法獲得認同，對外又無力長期抗衡，將陷入雙重困境中無以超拔；如果全面繳械，將給台灣經濟造成深重傷害，民眾和在野黨也不會饒恕。

台灣經濟高度依賴外貿，近年民進黨政府蓄意向美國傾斜，刻意疏遠與中國大陸的經貿關係，違背市場多元布局的原則，因此喪失主體能動性，無法在美中之間尋求動態平衡點。事實證明，一邊倒向美國的政治選擇大大限縮了台灣的經濟戰略空間。如今面對美國步步進逼，經貿艱難日甚，再不揚棄僵固的意識形態堅持，調整與大陸經貿關係，將無法創造更多與美博弈的籌碼，任憑美方予取予求。

面對當前困局，盱衡未來挑戰，賴清德政府必須脫困只有尋求大和解一途，對中國大陸採取「和」與「合」的路徑，對在野黨建立「讓」與「議」的關係。一年多以來與陸方及在野黨的僵局同樣必須化解，一方面尊奉憲法及法律明定的兩岸同屬一中原則，徹底棄絕尋求脫中謀獨的想望，降低中共的疑慮與敵意；對內則接受少數執政的現實，在相當程度上邁向朝野共治，共議國是。當務之急在8月23日大罷免鬧劇終結後，向在野黨遞出橄欖枝，促成為建設性的力量，設法讓在野力量除了監督與制衡之外，尚能成為對外談判的有力籌碼。

賴政府如今三面受困，目前遭逢的困境已非短期危機策略能夠因應，必須下定大決心，尋求大調整，才能大突破，同時必須建構一套深度的經濟戰略思維，在美中之間取得平衡，得以制衡美方無度的勒索。畢竟，與其三面受敵，不如化解與兩方的敵對關係，將阻力變成助力，好應對眼前緊急而重大的經濟災難。