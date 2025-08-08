聯合報黑白集／「韌性」與「任性」

賴清德總統。歐新社

賴清德總統出訪叫停，官方說法是因應救災與關稅，美國國務院前資深顧問惠頓卻戳破國王新衣：川普不讓他過境紐約，僅允許德州達拉斯。到不成「大蘋果」，乾脆中南美友邦也不去了。

總統出訪友邦，「順便」踏上美國，過境地點向來是雙方關係溫度計；首選當然是最接近華府的紐約。陳水扁就職翌年就叩關成功，原因是剛發生南海撞機事件，美中關係陷入冰點。小布希不但允許過境紐約，還批准潛艦等多項軍售，大方程度空前絕後。

隨著阿扁挑戰台獨紅線，華府不滿他成為「麻煩製造者」，就再無之前禮遇。陳水扁為此憤而暴走，要求華航專機頂著風險，演出「迷航之旅」。但他任期最後一年兩度出訪，來回都乖乖「屈就」阿拉斯加，顯示形勢比人強。後來的馬英九與蔡英文，分別在上任第五年與第三年才首抵紐約，先前則分別過境其他美國城市五次與六次。

賴清德顯然希望超馬趕蔡，享受當年陳水扁等級待遇；爭取不成，便寧可「玉碎」。問題是今非昔比，眼下的國際局勢，還能指望一戰成功？

「韌性」是賴總統的施政重點，但他堅持己見的作風，更接近「任性」。賴清德還有近三年任期，他過境紐約不成，似乎百般委屈。但對全民而言，得繼續為他的任性「奉陪」與「墊背」，滋味更是萬分驚悚。