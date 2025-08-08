聯合報社論／賴清德的跳梁英雄，想把社會變成弱智

網紅八炯（左）與閩南狼（右）過去大力推動罷免，如今閩南狼卻指控八炯，以仿效納粹方式煽動群眾行動。圖／聯合報系資料照片

首波大罷免失利後，賴清德的罷免急先鋒們不斷出現離奇脫軌演出。有人拂袖而去，有人砲打民進黨，有人指控隊友偏激走納粹路線；更有人責怪中間選民愚蠢，因此要做更多「降智圖卡」。這些人，都是賴總統反覆推崇的「公民團體」領袖，誰料稍不順遂，他們就爆氣跳梁、到處反咬。除了說賴清德識人不明，他縱容這些人坐大囂張，對台灣政治文化的斲傷更是難以估計。

網紅「八炯」與「閩南狼」靠著仇中影片，在大罷免捲起千堆雪，成為青鳥心目中的英雄。但大罷免一失敗，八炯便不告而別，只留下一句：「我努力過了，你們加油。」閩南狼隨即與八炯劃清界線，指控對方意圖模仿納粹手法操弄群眾，且刻意造謠抹黑網紅鍾明軒，八炯還說造謠就是要「不擇手段」。當青鳥們看到這兩名「反罷急先鋒」狗咬狗的場景，還會相信自己對大罷免的死忠追隨真的是「正義之師」嗎？

八炯和閩南狼如何成為抗中英雄，仍有待考證；但民進黨的不斷加持與利用，是主要原因。他們因投機而結合，因失利而反目，說明了他們善變的本質；即連最後的爭吵，也都是為了自己的網路「流量」。

與他們的「善變」相應的，則是以罷團總指揮自居的企業大老曹興誠。十五年前，他為和艦案官司及避稅問題，高調移民新加坡。三年前他突然返台宣稱要捐一億美元加強國防，但最後，只有若干捐款投入黑熊學院，與沈伯洋因而成了認知作戰哼哈二將，進而成了罷團推進器。大罷免大失敗後，曹興誠把責任都推給民進黨，責怪對方「只想當側翼」；展現了他一生遇逆境則閃避推託的本能，錯都在別人。賴清德重用這種缺乏中心信念又輕諾善變之人，大罷免如何取信於民？

八炯、閩南狼和曹興誠的出現與結合，並非偶然。賴總統治國其實並無宏大願景，卻汲汲於台獨抗中路線，從賴政府團隊人事布局及施政路線，已一目了然。也因此，特殊人士爭相投其所好，物以類聚，自是必然。對八炯而言，為了反中，造謠可以不擇手段；同樣的，民進黨把所有國民黨立委打成「親中賣台」及「中共同路人」，不都如出一轍？

墮落不僅會傳染，也是無下限的。大罷免失敗後，罷團把罷免失利歸咎「選民愚蠢」，因而在社群平台開始廣發他們所謂的「降智圖卡」，聲稱「選舉要贏，格調要低」。更等而下之的是，綠委王義川隨即跟進在綠媒宣傳「造謠四步驟」：拋假議題、做哏圖、等對方澄清、再攻擊一次。王義川是賴清德力保的不分區立委，原以插科打諢見長，而今更搖身成為造謠大師。綠營的墮落，令人難以想像。

青鳥的出現，是民進黨意外的卵翼成果；它和曹興誠、八炯、閩南狼等人的合流，則變成一場災難。這場機會主義者與政治盲從者的相遇，雖為民進黨堆砌出一個大罷免的夢想，卻因缺乏政治素養與民主品質，不斷暴走、露餡，終遭選民唾棄。

從深層檢視，民進黨不分區立委柯建銘、沈伯洋、王義川等人在大罷免的狂妄演出，其實更該受到檢討。尤其，賴總統對柯總召的奇特妄想深為所動，說明他自己缺乏理念把持，又對後果的研判完全失準，才會跌得如此鼻青臉腫。但從民主的角度看，國家元首把跳梁小丑當成英雄，把青鳥隨意呼來喚去，又任憑他們把社會大眾貶成愚民，讓人們在虛假錯亂的資訊中窮於追索，真的想讓大家變成弱智嗎？賴政府的低素質，亟待綠營有識之士一同出手搶救！