經濟日報社論／關稅談判 掌握贏的策略

美國宣布對台灣出口產品課徵20%關稅的決定，仍持續煎熬著社會。過去四個月，政府雖與美方進行多次談判，卻始終未取得期待中15%的關稅協議。直到關稅惡訊傳來，賴清德總統立刻召開記者會，強調此為「暫時性關稅」，希望後續談判能「爭取台灣更有利、更合理的稅率」。

美國20%關稅應是暫時性的，行政院並說明已與美「完成技術性磋商」，不過，看到美國與其他國家談判獅子大開口價碼，社會高度關切台美「技術性磋商」的投資、採購與進口零關稅可能重傷人民權益。

台美關稅談判不易達成協議，是因台灣對美鉅額貿易順差，以及出口半導體與ICT產品涉及美國《貿易擴展法》第232條的國安條款。今年前半年，台灣對美貿易順差達552億美元，其中76%出口是電子零組件及資通與視聽產品。8月中美國公布半導體（含終端電子產品）的232調查結果恐對台灣不利，而川普已揚言課徵非美製半導體100%關稅，更讓台美關稅談判雪上加霜。

市場充斥台灣被要求投資美國傳言，凸顯社會的不安。例如，台積電得加碼至3,000億美元，甚至入股英特爾49%股權。台積電平均年投資約400億美元，而美國若施壓成功，則台積電未來會有很長一段時間的多數投資轉向美國。這不僅影響台積電的經營績效，更對台灣的固定資本形成不利，而壓低經濟成長率。

社會對政府與美關稅談判的疑慮，就在於不透明過程，大家擔心談判結果將不利於台灣。賴總統解釋因受限於「保密協定」，而只能等總結會議結果公布後才能向社會說明。不過，基於美國的強勢，政府開始便對美輸誠，以及台美貿易結構牴觸川普政策底線等不利因素，大家擔心「生米煮成熟飯」的談判結果，將會逼台灣付出高昂成本，才能換得與日、韓及歐盟相同的15%關稅。

社會顯然不宜樂觀期待，政府與美國談判降低20%「暫時性關稅」的過程會順利；台灣已進入斤斤計較稅率與代價交換的「深水區」，且屈居談判弱勢方。除了鉅額投資外，我們恐將承受更多的利空消息，例如農牧產品開放、醫藥保健與汽機車進口零關稅的要求。我們實不宜將日、韓與歐盟15%關稅當成談判「成就」標竿，而應以社會整體經濟得失做為評估依據。

縱使政府與美談判能成功降低關稅為15%，我們仍須特別關注半導體232條款調查的可能影響。川普即將宣告半導體和晶片的新關稅，台灣受到的影響最大，而日、韓與歐盟與美方協議則都有半導體關稅上限的保障條款。基於川普過去指責「台灣偷晶片」的成見，為避免台灣被例外對待，政府與美方談判應將「基礎稅率」與232關稅綁在一起，積極爭取一致性的稅率。

川普動輒以關稅作為解決政經問題的手段，故我們宜將「關稅協議」視為暫時性質。川普提出「對等關稅」，主要目的是重建美國製造業與減少貿易逆差。台灣若對美保持大量出超，未來仍會被美方關切，甚至被課以更高的關稅。台灣貿易政策因此須改弦易轍；除透過投資、採購平衡台美貿易，更要開發新的出口市場，例如歐盟。今年前半年我們對歐盟出口只占台灣總出口的5%，而其中電子零組件及資通與視聽產品僅有45%，遠低於該類產品占台灣總出口的71%。

川普執政的美國正與世界貿易脫鉤。新加坡前總理李顯龍的「世界減一」觀點提醒我們，台灣對全球貿易須區分為美國與其他國家兩類。台灣因地緣政治限制，無法透過區域性貿易組織，擴大貿易規模。但台灣是WTO會員，且除美國外，電子產品仍享有資訊科技協定（ITA）零關稅的優惠待遇。建議政府應善用產業優勢，透過雙邊互惠，積極開發美國以外市場，藉以降低美國關稅對台灣經濟衝擊。