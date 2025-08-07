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聯合報黑白集／失意政客之言
下台三年，英國前首相強生似乎憔悴不少，背也駝了，不復當年率領「脫歐」時的意氣風發。這回應邀來台，對於台美關稅談判，他直接給了四個字的建議：「讓川普贏！」這句話，賴政府或許會感到很受用；但聽在台灣民眾耳裡，卻極不是滋味。
這次台美關稅談判，賴政府幾乎已是採取跪姿，哪敢不讓川普贏？難道說，為了博川普歡心，台灣要把三代子孫的利益都一起讓掉才行？作為英國前首相，強生在醜聞中下台，如今連國會議員資格都沒有。政府智庫遠景基金會邀他來台，如果就是為了聽他這句「讓川普贏」，真值得嗎？
我們不知道這回邀強生是花了多少代價，但兩年前遠景邀英國前首相特拉斯來台，共計花費三五○萬元。尤其，特拉斯的首相任期僅短短四十九天，邀她來訪，能增添什麼外交光彩？同樣的，強生把英國拖進「脫歐」的泥淖，任內醜聞不斷；政府邀這些失意政客來台，能擴大台灣的國際視野嗎？
最近美國前官員才批評，賴政府在美國聘請的公關公司，根本是「找錯對象」。邀請強生和特拉斯，其實也都「找錯對象」。卅年前柴契爾夫人來訪，才是真正國際重量級。隨便邀訪外賓，一則是糊弄百姓，假裝政府外交靈通；二則是裡外呼應，以「價值同盟」之名罵中共給國人聽。但這又解決了什麼？
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