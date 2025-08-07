聯合報社論／不改組內閣，無法解決賴政府系統性失能

美國總統川普1日簽署對台關稅為20%，賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）舉行記者會說明。 圖／聯合報系資料照片

大罷免掛零作收，要求賴政府負責的聲浪不斷；台美關稅懸而不決，更讓各界感到焦慮。目前，賴清德僅讓民進黨秘書長林右昌代罪下台，自己選擇置身事外，顯然想再拿八二三罷免一賭。事實上，最近連國外人士都對台灣指指點點，指賴總統因連串失策而「失去川普」。內外交迫下，賴清德除改組內閣、調整路線，已別無良方。

美國國務院前官員惠頓近日撰文，指賴總統堅持廢核、堅持過境紐約、及對美政策聽從蕭美琴而與美國全球主義左派走得太近，都使川普對台灣印象欠佳，認為台灣可能將美國拖入一場它不願發生的對中國戰爭。這些評語，對一向藉「親美」遂行「反中」的賴政府，無疑是一記悶棍。民進黨常誇稱蕭美琴是「華府最有影響力的大使」，在共和黨人眼裡，卻是「明顯可笑」的形容。內政碰壁，外交撞牆，賴清德若不調整路線，將何以為繼？

首波大罷免失敗後，閣揆卓榮泰感受到民意的不滿，因此宣稱「人事上須做調整」，亦即，內閣有局部改組的計畫。但由於賴清德舉棋不定，以為八二三罷免案仍可放手一搏，因而又繼續呼喚罷團支持，企圖把政府人事改組乃至決策路線調整的問題往後拖延。這種作法，其實極為不智：一個遭到民意海嘯席捲的政府，若不能謙卑面對，進而自我反省與調整，要如何重拾人民的信任？

先撇開賴清德個人的剛愎不談，以內閣團隊過去一年表現的失能、怠惰和濫權，就應該迅速大幅調整。卓榮泰院長面對朝小野大的一味抗拒，不斷用覆議、釋憲手段消極抵抗，更率隊到全台宣講大罷免，不僅使國政空轉，更讓人民陷於失望及苦悶。卓榮泰對國會的「抗拒主義」，完全在服膺民進黨的路線，而無絲毫「為民服務」的精神。因此，他顯已不適合繼續擔任閣揆，應該自行求去，以利團隊改組。

卓揆顯未意識到形勢之迫切，對於內閣人事問題，他提出了「災後復原」、「對美關稅談判」和「朝野互動有效取得高度共識」三項重點，作為人事調整拖延的理由。上述三點看似言之成理，其實卻邏輯不通。去年風災，卓內閣的救災已荒腔走板；美國關稅問題，亦非近日才浮現；至於朝野缺乏互信問題，更是他就任之初即已存在，何以今天才拿出來當藉口？

進一步說，重大天災是由行政院長領軍救災及重建，關稅談判負責人是行政院副院長鄭麗君，而朝野關係走至今的境地，主導一切的正是賴總統自己。如果賴總統不調整路線及內閣人事，朝野關係如何改善，國會監督如何建立，政府運作如何回歸憲政及法治常軌？賴清德無法辭總統，至少應該辭掉黨主席，以便專心政務。而調整其團隊的第一步，就是換掉卓揆及內閣中爭議多端、顯不適任的首長；如此，賴政府才能重新開機，爭取人民的信賴。

目前，遭外界點名或議論的內閣首長不少。例如，爭議不斷、治水袖手旁觀的經濟部長郭智輝，他的「大老闆」姿態始終未改。再如，充滿排外及抗中心態的內政部長劉世芳，撕裂台灣的本能遠大於治理內政。法務部長鄭銘謙，將檢調當成政治打壓工具，對司法公信已成重傷。此外，還有以破壞兩岸關係為己任的陸委會，幾已成兩岸仇恨發動機，讓雙方敵意加深；若不撤換主委，至少應換掉鷹派副主委。

賴政府的問題，從意識形態、人事安排到具體決策因應，已形成系統性的失能和糜爛。只作局部改組，已無法救亡圖存，必須大刀闊斧改革才行。