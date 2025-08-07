經濟日報社論／普發現金沒必要列排富條款

行政院會即將通過5,450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。聯合報系資料照

行政院會即將通過5,450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」（簡稱「因應特別條例」）的特別預算案，財源除歲計賸餘4,444億元外，約1,006億元將舉債因應支出。

但是關稅談判仍在進行，最終稅率可能也在近日內出爐，據聞政院可能還會以此變動為理由，再提出特別條例修正案，並將普發現金納入「排富條款」。此傳聞若是屬實，則行政院的朝令夕改，將引發朝野的進一步對立，造成政治上的動盪不安，甚至加深民怨而得不償失，建議賴政府三思而行。

道理很簡單。特別預算案是依據特別條例（法律案）而編列，因此特別條例的還稅於民、普發現金既然沒有排富條款，特別預算就不能違反特別條例，行政院就當然不能擅自在預算案設定排富條件。

其次，行政院如認為自始就應排富，則應提出覆議或修正特別條例。自從726大罷免大失敗後，政院深知再提覆議注定將是連第六敗而未提覆議，且總統已公布特別條例，政院都不能逕自減少發放額度。

行政院如果真想等關稅「最終協議」達成後，盤點對經濟、產業的衝擊有多廣多深，還有多少的財政資源和政策工具可以動用，再來修正調整特別條例的範圍，此時就更該埋頭專心勤作功課，先別動普發現金要增加「排富」條款的腦筋，更沒必要以放風聲來測風向，因為民眾都不知道政府是否將排富，以及將如何排富，無從表達意見，又怎能測出正確的民意走向？

至於行政院所謂的「普發現金必須靠舉債」的說法，其實早在財政部公布去年超徵稅收5,283億元，創歷史新高之後，藍委在2月12日即宣布推動「還錢於民2.0」全民普發現金1萬元，並列入新會期重大法案。而行政院因應對等關稅衝擊，4月中旬仍只擬提出880億元的產業支持法案，卻在4月24日突然通過4,100億預算的「因應特別條例」草案，將原有的因應關稅產業支持方案調升至930億，並夾帶了國土安全韌性1,500億、撥補台電1,000億及社會支持、照顧弱勢670億。因此，從法案掛號的時序先後來看，「必須舉債」應是行政院後來夾帶3,070億元的龐大支出所致。

而且就算要舉債，113年度歲計賸餘「審定數」最近出爐，累計額度4,444億元，比立院通過的5,450億元總額度雖短缺1,006億元，必須舉債因應，但這些都應屬一年期以下的「短期性債務」。因為114年度中央總預算案，在野黨立委刪減了2,000多億的歲出後，仍是史上最高的2兆9,250億元；但是幾乎未刪歲入，法定歲入高達3兆1,648億元，從而造就了高達2,398億元的「歲入歲出賸餘」。不但原編列舉債數不必執行，在扣除債務還本1,415億元後，還將產生「收支賸餘」983億元，應足以償還行政院特別條例新增支出所產生的1,000億短期債務。

至於普發現金是否有必要「排富」？答案是執行成本高，也有不公平的爭議，沒有必要！蔡政府的疫後特別條例擬普發現金6,000元，也曾試圖以所得稅率適用20%者作為排富的標準，財政部認為地下經濟部分（例如攤販，或未報稅的小額營業人），缺乏稅捐上的所得資料，實際所得可能比繳納20%稅率的族群還高，卻可領取現金，有報稅的人反而領不到，排富反而更不公平。何況，普發現金來自於稅收超徵，近年來超徵的都是國稅中的所得稅、營業稅、證交稅，大多為高所得者繳納，排富等於處罰繳稅較多者，也不合理。

最後，就經濟效果而論，普發現金就是增加民眾的可支配所得，希望民眾領到後，能夠增加消費提振內需，有助於因應關稅衝擊，刺激下半年走軟的經濟情勢，而且高所得者花掉的機率高於低所得者，排富反而抑制經濟效果的發揮。

總之，特別預算就照特別條例編列，才能獲得立院通過，及時發揮政策效果，賴政府切莫橫生枝節，因小失大。