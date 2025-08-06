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聯合報黑白集／誰是一任？

聯合報／ 黑白集

國事如麻，南鯤鯓代天府國運籤又引熱議。圖／聯合報系資料照片
國事如麻，南鯤鯓代天府國運籤又引熱議。圖／聯合報系資料照片

八二三罷免繼續亂台，南台豪雨狂炸，台美關稅談判受挫。天災人禍不止，南鯤鯓代天府國運籤又被網民逐字琢磨。繼籤詩、卦頭命中罷免結果後，連籤紙勸世文「屋漏更遭連夜雨」都契合時事。更有人發現，籤詩竟有藏頭文「誰是一任」。「代天府密碼」充滿玄機。

賴總統無視大罷免慘敗，下令全黨力挺八二三。他坐視王義川喝斥建議停罷的王世堅「快滾」，讓何博文到災區表演清水溝。賴總統靠青鳥簇擁強勢領導，奮戰藍白；扁朝末年也演過這齣，阿扁發動台灣入聯公投，利用外部敵人轉移內部究責，絕地求生。

執政才十五個月，賴政府已散發扁朝末年的危機感。當年十一寇批扁貪腐，遭深綠圍剿；如今林濁水、游盈隆等人上諫清君側，則遭曹興誠等側翼批鬥。十一寇替民進黨留下體面；而賴清德只有八炯等十三太保充門面，被名嘴奉送「拐瓜劣棗」渾名。

賴清德支持度只剩三成四，低於當選得票率。黨內派系看不出八二三為誰而戰，只能冷眼旁觀，以免再敗消耗戰力。蔡政府的副閣揆施俊吉也忍不住建言，促公開關稅談判，以免黑箱招致連敗。

二○一八年地方大選慘敗，蔡英文辭黨主席；辭閣揆的賴清德想取代蔡英文選總統，公然挑戰。如今，他卻躲在十三太保背後，讓林右昌下台頂罪。難道下次不想選了嗎？

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