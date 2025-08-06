聯合報社論／四千億美元換五趴？賴政府須開誠布公

經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝與產業界座談，被問到台灣爭取美國降低關稅要付多少代價？他答稱，可能不是三千億或三千五百億美元，而是要加到四千億美元。他反問業者，是希望中華民國赴美投資，或是可以從民間籌措？從這段脈絡解讀，川普目前給我國的關稅確如外傳是廿％，若要爭取降低，台灣須拿出四千億美元的投資和其他採購承諾來換取，或許能降到與日韓相同的十五％。

四千億美元相當於十二兆台幣，我國一年中央政府總預算不過三兆，四千億美元即相當於台灣四年的總預算。換言之，台灣要拿四年的總預算向川普「進貢」，以換取美方將我輸美關稅降低五趴。試問，這是一個國人可以忍受的「對等貿易」條件嗎？

在川普的貿易霸權下，許多國家都受到不公平的貿易勒索。以歐盟為例，美國對歐盟課徵十五％的關稅，歐盟則同意取消對美工業產品的所有關稅，並承諾採購價值七五○○億美元的美國能源，及額外投資六千億美元。日本的關稅待遇也是十五％，同意開放汽車、稻米及農產市場，並承諾投資美國五千五百億美元。南韓則同樣被課徵十五％關稅，並承諾購買一千億美元美國能源，外加承諾在美投資三五○○億美元。

台灣若付出四千億美元的代價，成功換取到十五趴的關稅，表面上看，與上述地區的待遇似乎相去不遠，或是划算的交易。然而，歐盟人口是台灣的二十倍，日本人口是台灣五倍多，韓國人口是台灣兩倍多。再看國內生產毛額，歐盟去年ＧＤＰ為十九・五兆美元，日本為四兆美元，南韓為一・九兆美元，台灣則僅○・八兆美元。因此，無論就人口比例與ＧＤＰ比例而言，台灣要承諾付出與日、韓相當的投資代價，以換取美方降低關稅至十五％，明顯完全不成比例。

美國明天就要實施新稅率，而台灣的談判內容卻遲未公布，顯示雙方無法達成共識。因此，我方暫時須先支付廿％關稅，以待後續發展。問題就在，既然談判卡關，賴政府是否要支付四千億美元的代價以換取較低關稅，以及這四千億美元究竟是要由政府舉債籌措，或民間企業共襄盛舉籌措，當然應設法在國內謀求共識。但賴政府卻以台美簽有「保密協議」為由，拒絕透露這次關稅談判內容，甚至拒絕國會監督。一個暗不透光的黑箱，要如何尋求社會共識？

面對川普的無理勒索，人們當然無法期待賴政府談出比歐盟、日韓更優渥的條件；但我們這個「小小多山的國家」，也絕不能忍受美方顯不合理的壓榨。畢竟，稅率的公平合理與否，不僅關係國家、政府的顏面，更關係整體經濟及產業發展的興衰，豈能讓民間如盲人瞎馬般地摸黑冒險前進？既然郭智輝都為了四千億美元投資希求助於民間企業，賴政府絕對有必要開誠布公，讓卓榮泰就此向立法院提出報告，而不能將全部協議內容蒙在鼓裡，讓各行各業來不及因應衝擊。

回想二○一三年，馬政府談判兩岸「服貿協議」時，也遭民進黨痛批為「黑箱」。當時，立院朝野為此舉行了廿場公聽會，次年，民進黨仍發動太陽花學運杯葛。近年，中國大陸以石斑、釋迦等產品的檢疫問題，暫停我該產品進口；民進黨即大力渲染對岸誣控及惡意杯葛，並痛批是國民黨遺禍。如今，面對川普的廿％高關稅及高達十二兆元的額外投資要求，賴清德卻只想默默吞下，但台灣人民嚥得下去嗎？民進黨拋棄大陸市場，卻屈服於更恐怖的川普，人民會滿意它的抉擇嗎？