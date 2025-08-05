聯合報黑白集／零日攻擊與大支

歌曲「辣的」由大支、民進黨立委伍麗華助理楊舒雅、網紅閩南狼共同合作。 圖／取材自人人有功練YT

大罷免前夕，影視界有兩波操作，引發眾怒。一是以「解放軍侵台」為主題的《零日攻擊》劇集，趕在投票前幾天首映；二是饒舌歌手「大支」拿政府的補助，在投票前三天發表大罷免之歌《辣的》。拿政府的錢，標舉創作自由，卻為政治服務。

《零日攻擊》去年底即因獲政府上億補助，名聲大噪。但這只是帳面數字，中華電信和大罷免發起人曹興誠，都是主要投資人。至於大支的工作室「人人有功練」，據調查，近四年即獲得文化部、證交所的二千多萬補助。「綠色」真是一門好生意。

零日攻擊與大支還有一共同點。本名曾冠榕的大支，除獲得文化總會補助，同時也是文總的執行委員。至於《零日攻擊》的製作顧問群，則包括沈伯洋、林錦昌等綠營核心人物；他們根本是「權力結構」的同一群人。

大支的新歌，毫不避諱地攻擊在野黨，並力挺「大罷免」，甚至連天團《五月天》也遭無妄之災。而《零日攻擊》首映，不僅成曹興誠宣傳大罷免秀場，多位演員也毫不掩飾「挺罷免」，意圖影響投票。可以說，連演都不演了。

這群人拿錢辦事遭識破後，紛紛高舉「創作自由」大旗，甚至稱自己被霸凌，真是可笑。而提供補助的政府單位，不是避重就輕，就是拒絕提供資料。合法的飯可以要，但要到這麼難看，值得嗎？