聯合報社論／政府撒了幾千億元治水，為何還是慘淹？

屏東縣高樹鄉新豐村日前因大豪雨積淹水，馬路都變成小河。 圖／民眾提供

丹娜絲颱風造成重創，七二八豪雨又帶來嚴重災情，南台灣變成水鄉澤國。山坡坍方、公路斷裂、河流潰堤，半個台南市泡在水裡，數個村落被迫撤離，台灣的國土安全韌性讓人捏把冷汗。行政院擬訂的《丹娜絲颱風災後復原特別條例》，因此也將納入七二八災情，一併提供補貼及復建協助。中央並將編列一千億元治水經費，由水利署執行「末端治水工作」。

短短三周，丹娜絲和豪雨對南台灣造成如此嚴重的衝擊，令人難以想像。賴總統過去一年致力強化「社會韌性」，著重於國防及認知作戰的對應；未料，台灣的基礎建設及防災韌性如此脆弱，才更堪憂。這次水災降雨規模實屬罕見，但一味強調這是「百年一遇」，恐怕失焦。大家難道忘了，去年七月在宜蘭登陸的凱米颱風，也在南台灣造成嚴重淹水；但是，中央和地方對症下藥了嗎？當「百年一遇」變成「兩年兩遇」，豪雨量這個藉口能有多正當？

更讓人困惑的是，廿年來，扁、馬、蔡三任總統共編了三千多億元治水預算；為何豪雨一來，這些治水工程都通不過檢驗？陳水扁時代，二○○五年端出「八年八百億」治水方案；這筆預算，後來還追加到一一六○億元。馬英九時代，則以「流域綜合治理計畫」為名，編列了六年六六○億元特別預算。蔡英文時代，則在八年八千八百億的「前瞻建設計畫」項下的「水環境」，編列了一三五六億元，主要用於「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」。這些治水預算名稱堂皇，涵蓋了上游到下游的各項治水規畫；但豪雨一來，卻禁不起檢驗。

主要癥結有二：首先，這些大頭大腦的治水計畫，都不是針對特定的整治需要而發，而是廣泛的撒錢，讓各地自行找名目對號入座。亦即，「治水」被簡化成「工程發包」的執行，「預算」則被拆分進入承包商的口袋。在這種心態下，所謂整治只是「切割式」的築堤工程，從未實際針對區域淹水問題有效對症下藥，更從未意圖達到系統性的聯通疏濬。正因如此，賴政府現在要提出四年一千億的治水計畫，以完成「末端」的治理；莫非，政府過去的治水，根本沒看到系統末端的問題？

其次，過去談治水，只顧工程的撒錢發包，卻完全疏忽河川溝渠的日常維護與疏濬。試想，花大錢建設的水利設施，若不經常維護，河川山谷任由民眾傾倒事業廢棄物，市區溝渠下水道任由垃圾雜草阻塞，滯洪池全都變相挪為光電場使用；如此，一遇到豪大雨，怎麼可能不溢流成災？民進黨代理秘書長何博文近日在台南拿著圓鍬挖水溝，看似賣力，卻引發「作秀」之譏。網友最中肯的評論是：「這不是平日就該做的事嗎？」確實如此，政府廿年來砸三千多億元治水，若平時不思疏濬，只要有幾個環節堵塞，就足以使整個排水系統崩潰，這不是很淺顯的道理嗎？

南台灣是民進黨的鐵票區，台南市更是號稱「推個西瓜也能當選」的深綠票倉。近廿年來，民進黨執政對南部本命區的偏重不遺餘力，治水預算的分配，也絕對是「重南輕北」的情況。然而，到頭來，這些忠貞綠營鐵票區卻逃不過颱風及豪雨重創，淹成「水都威尼斯」。由此可見，民進黨對南台灣的治理多麼漫不經心，表面上砸了重金治水，實際上只肥了綠友友，並未盡心維護地方居民的權益。

去年凱米颱風帶來重創，原因是台灣已近三千天未曾遭遇強颱，全民都鬆懈了。但這次呢？政府仍只想砸錢疏民怨嗎？