經濟日報社論／關稅戰 川普贏了美國輸了

美國總統川普曾高傲地說：「關稅是字典裡最美妙的字。」隨後輕率啟動美國對全球的關稅戰，現初告段落。新華社

美國總統川普曾高傲地說：「關稅是字典裡最美妙的字。」隨後輕率啟動美國對全球的關稅戰，現初告段落。耶魯大學估算，美國將對進口商品平均課18%的關稅，是之前近八倍，這個稅率是美國在1930年大蕭條時的水準。

整個關稅戰是川普一個人的武林，財政部長、商務部長伴隨他對各國進行談判、威脅，以取得好戰果。川普說這是對等關稅，但美國對進口商品的國家課關稅，卻要出口國零關稅開放市場，這怎麼是對等？況且這些出口國同意對美國商品進口零關稅，但對別的國家同樣產品要課稅；美國亦復如此，對同樣的產品，友好國進口是零關稅，他國進口要稅，這些貿易壁壘都違反WTO協議，川普依然我行我素，一點都不在乎。

世界各國長期依賴美國，最好的商品拚命往美國送，塑造美國為最大、最重要的貿易夥伴。這次美國霸權以關稅凌虐各國，大家忍氣吞聲，敢怒不敢言。川普好大喜功，本質是商人，重錢輕情重利賤義，關稅戰把美國百年累積的國際信譽、威信以及各國對美國的信任，摧毀折半，川普也不以為忤，他認為美國還是大勝。美國用霸權、威嚇要求各順差國、逆差國，統統都要繳交不同稅率的關稅，這看得出川普政府霸道的威力。

川普唯我獨尊的帝國尊榮心態，順昌逆亡，在這次關稅戰中也表露無遺。川普對於巴西將前總統涉嫌顛覆政府送法辦表達不滿，對加拿大支持巴勒斯坦獨立也不高興，兩國都加稅；對於泰國、柬埔寨交戰，要求停火，兩國遵行，都減稅；以色列、巴基斯坦及柬埔寨，這三國都提名川普角逐諾貝爾和平獎，也都減稅。這次關稅戰的策劃人之一，白宮貿易顧問納瓦羅提出，川普致力重組世界貿易，應獲諾貝爾經濟學獎。川普顧盼自雄，數風流人物還看今朝。

川普擔任美國兩任總統，引發數千件的關稅訴訟，質疑川普關稅的合法性；控訴川普違法亂紀，關稅訂定是國會的權力，總統沒有權力，川普濫用1977年美國國家緊急經濟法，這些訴訟，判決川普政府違法者多，白宮不斷的上訴形成認知，總統在國安和外交貿易上有廣泛裁量權，但仍須符合法律程序。即或法院質疑川普過度的擴權，但美國聯邦巡迴法院中很多法官、大法官，都是川普任命，川普也就我行我素有恃無恐；在講究法治的美國，令人瞠目結舌。

對美國而言，新的關稅每月可增加300億美元的稅收，是美國聯邦政府的第四大收入來源。根據耶魯大學推估，新政策後，美國的GDP今年和明年各減少0.5%，失業率今年會上升0.4%，明年上升0.7%。這是根據理論模型的推算，實況恐更不樂觀。

依據高盛集團分析，美國進口商和消費者要承擔五分之四的關稅成本，漲價反映在商品上，最終由消費者吸收。所以聯準會預估2025年的通膨3%，2026年較緩和。福特汽車在今年第2季已繳8億美元的關稅，通用汽車同期也繳了11億美元的稅；但汽車普遍漲價約5-6%。總體來說，關稅上漲，國庫賺錢，但物價也提升。

全世界營收第一的Walmart零售商，全美約有5,000家連鎖店，賣12萬種商品，約有4.8萬種必須要由中國獨家進口，特別是玩具、耶誕飾品、低價小電器、消費性電子商品，中國商品今年要加徵30%關稅。Walmart的核心商品平均售價，今年以來已上漲10%，其中玩具和電子小家電，上漲40%。

民生消費商品漲價最為敏感，會連鎖帶動通膨上漲，這也是聯準會鮑爾到今天不願意降息的重要因素，認為關稅的通膨效應還沒有出來。美國不少經濟學家擔憂， GDP下降、失業率增加、通膨上漲、財政赤字不斷墊高、美債持續創新高，這一連串的訊號，是否會重演1930年的經濟衰退？