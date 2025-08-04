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聯合報黑白集／清德檸檬汁

聯合報／ 黑白集

美國宣布對台關稅為20%，賴清德總統1日舉行記者會說明，因簽有保密協定，不得公布細節。 圖／聯合報系資料照片
美國宣布對台關稅為20%，賴清德總統1日舉行記者會說明，因簽有保密協定，不得公布細節。 圖／聯合報系資料照片

川普總統的對等關稅衝擊全球，台灣是未獲倖免的「百分之廿關稅國」，比日本、韓國還高，戳破經濟部長郭智輝的大牛皮。政治新聞網站Politico，更以「擠檸檬」形容美國對台灣不斷壓榨，要我國開放市場。擠檸檬汁還不夠，賴政府還要大舉對美朝貢，讓台灣從甜番薯變酸檸檬。

民進黨沉迷大罷免，把關稅危機拋到九霄雲外；等到大難臨頭，才後知後覺。閣揆卓榮泰曾要大家對關稅問題「安心睡」，如今一語成讖，原來政府真的在睡覺。

賴政府底牌盡出，台積電赴美設廠、賴政府傳出擬採購百億美牛、穀物、能源，賴清德過境美國打算添購美客機當伴手禮。但這些好康，顯然都無法滿足「關稅帝君」的胃口。

知名入口網站進行網路民調，上萬台灣網友參與投票，逾八成五民眾不滿意台灣廿％的關稅。對於賴總統聲稱暫時性關稅可望再調降的說詞，逾八成網友都沒信心。

民進黨七二六大罷免大失敗，八二三還要耍賴繼續罷。賴總統任性治國，導致國家缺乏韌性，台灣彷彿變成「檸檬共和國」，被強權蹂躪，處境堪比當年的「香蕉共和國」。

民進黨一路放送反中「芒果乾」，如今顯然已失去威力，遠比不上國際認證、川普加工的「清德檸檬汁」。對國人而言，賴總統端出的檸檬汁不只酸不溜丟，更多了許多苦澀。

社論 川普 關稅 美牛 賴清德 大罷免 賴政府 民進黨 郭智輝 卓榮泰

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