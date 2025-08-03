聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／司法的恣意

聯合報／ 黑白集

黃呂錦茹涉及的並非殺人放火或共諜叛國等重罪，卻遭羈押98天，如今交保，也須湊足千萬保釋金，戴上電子腳環。 （中央社）
黃呂錦茹涉及的並非殺人放火或共諜叛國等重罪，卻遭羈押98天，如今交保，也須湊足千萬保釋金，戴上電子腳環。 （中央社）

台中地院審理第一號國民法官案，審判長當庭以「請尊重」為由，制止旁聽記者筆記。無獨有偶，台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，合議庭裁定黃呂以一千萬天價交保；雙雙凸顯司法官恣意裁量的問題。

記者在法庭旁聽，除彰顯司法審理的公開透明，更攸關人民知的權利。何況，司法院早有函釋，法庭筆記並未妨害秩序，不應禁止。如今卻僅憑審判長一句「尊重」，法警就全面制止在場記者筆記，好大的官威，難怪司法院會震驚。

七十五歲的黃呂錦茹，涉及的是偽造私文書罪、並非殺人放火或共諜叛國等重罪，卻遭羈押達九十八天。如今交保，也須湊足千萬保釋金，戴上電子腳環。相較民進黨政府官員涉共諜案以廿萬輕鬆交保，莫非在法官心中，偽造文書之危害，竟比一堆共諜嚴重？

大罷免大失敗，主因之一就是人民厭惡司法淪為政黨打手，充斥雙標與恣意。且看鍾文智逃亡爆出的法官違法失職案，法官評鑑委員會卻僅建議對涉偽造文書的法官罰俸十個月。可見，司法自律機制也已失靈。

法官獨立審判須受到人民的尊重，前提是須先「自重」，依法衡情酌理秉公辦案；而非自視職權高大，恣意在寬泛的自由心證與裁量空間中悠遊。否則，被批恐龍或依附當朝權貴，就是自取其辱了！

殺人 社論 共諜 法官 大罷免 司法院 鍾文智 民進黨 黃呂錦茹 國民法官

延伸閱讀

黃呂錦茹1000萬交保加電子腳鐐 朱立倫：毫無公平正義

黃呂錦茹涉偽造案1千萬交保 丈夫陪同走出地院

影／左腳配「電子腳環」由先生攙扶步出法院 黃呂錦茹：大家辛苦了

黃呂錦茹涉偽造案1千萬交保 北院：被告坦承全部罪嫌

相關新聞

聯合報黑白集／司法的恣意

台中地院審理第一號國民法官案，審判長當庭以「請尊重」為由，制止旁聽記者筆記。無獨有偶，台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，合議庭裁定黃呂以一千萬天價交保；雙雙凸顯司法官恣意裁量的問題。

聯合報社論／關稅大浪席捲，賴政府想用九三○億打發？

直到最後一刻，國人都還以為台灣可和日、韓一樣獲得十五％的對美稅率；但底牌一掀，我國關稅硬是比日韓高出五個百分點。儘管賴總統稱這是「暫時性」稅率，但若與隨後的二三二條款所涉半導體等產業包裹談判下來，就算稅率可能稍降，台灣不知還要付出多少代價。尤其，整個談判作業在黑箱中進行，人民被蒙在鼓裡，賴政府如何說服人民？

聯合報黑白集／賴朝的「忠臣」們

大罷免失利，綠委王世堅進言，希望賴清德停止八二三的第二波罷免行動。王世堅的諫言，受到外界讚賞，卻遭到黨內同志群起圍攻。綠委王義川的話最難聽，嗆他「不服從命令的，滾啦！」林楚茵批他「吃裡扒外」，吳思瑤則譏他罷免「參與零度」。

聯合報社論／不知反省的賴清德，根本未將心思放在國政

大罷免慘敗收場，賴清德不辭黨主席負責，反下令黨公職繼續支持公民團體的八二三罷免案，表示不罷休的立場。就在此時，傳來台灣將被美國課徵廿％關稅的消息，高於日、韓等競爭國家，但細節則仍無所悉。賴總統昨天舉行記者會，聲稱廿％關稅只是「暫時性」的，雙方還會繼續談判。但攸關國家命脈的關稅談得如此隱晦，連要付出幾兆投資的代價、百工百業要如何因應都諱莫如深，賴清德的國家治理真是本末倒置到了極點。

經濟日報社論／全球經貿新變局 台灣挑戰大增

美國公布台灣的對等關稅為20%，雖然較原先32%為低；但在東亞國家中，高於日本及韓國的15%，也略高於原先由36%降至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。