聯合報黑白集／司法的恣意

黃呂錦茹涉及的並非殺人放火或共諜叛國等重罪，卻遭羈押98天，如今交保，也須湊足千萬保釋金，戴上電子腳環。 （中央社）

台中地院審理第一號國民法官案，審判長當庭以「請尊重」為由，制止旁聽記者筆記。無獨有偶，台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，合議庭裁定黃呂以一千萬天價交保；雙雙凸顯司法官恣意裁量的問題。

記者在法庭旁聽，除彰顯司法審理的公開透明，更攸關人民知的權利。何況，司法院早有函釋，法庭筆記並未妨害秩序，不應禁止。如今卻僅憑審判長一句「尊重」，法警就全面制止在場記者筆記，好大的官威，難怪司法院會震驚。

七十五歲的黃呂錦茹，涉及的是偽造私文書罪、並非殺人放火或共諜叛國等重罪，卻遭羈押達九十八天。如今交保，也須湊足千萬保釋金，戴上電子腳環。相較民進黨政府官員涉共諜案以廿萬輕鬆交保，莫非在法官心中，偽造文書之危害，竟比一堆共諜嚴重？

大罷免大失敗，主因之一就是人民厭惡司法淪為政黨打手，充斥雙標與恣意。且看鍾文智逃亡爆出的法官違法失職案，法官評鑑委員會卻僅建議對涉偽造文書的法官罰俸十個月。可見，司法自律機制也已失靈。

法官獨立審判須受到人民的尊重，前提是須先「自重」，依法衡情酌理秉公辦案；而非自視職權高大，恣意在寬泛的自由心證與裁量空間中悠遊。否則，被批恐龍或依附當朝權貴，就是自取其辱了！