聯合報社論／關稅大浪席捲，賴政府想用九三○億打發？

經濟部內參報告指出，20%的對等關稅加上台幣升值，對工具機產業衝擊很大。 圖／聯合報系資料照片

直到最後一刻，國人都還以為台灣可和日、韓一樣獲得十五％的對美稅率；但底牌一掀，我國關稅硬是比日韓高出五個百分點。儘管賴總統稱這是「暫時性」稅率，但若與隨後的二三二條款所涉半導體等產業包裹談判下來，就算稅率可能稍降，台灣不知還要付出多少代價。尤其，整個談判作業在黑箱中進行，人民被蒙在鼓裡，賴政府如何說服人民？

台灣獲得廿％的關稅，可謂偏高。據評估，工具機等產業將受到嚴重衝擊；至於稻米、蘭花等農產品命運如何，也不令人樂觀。最怕的是，萬一台灣在談判中「讓到脫褲」，最後仍落得比競爭對手還高的稅率，乃至攸關台灣經濟命脈的半導體及ＩＣＴ產業失去優勢；那麼，賴政府團隊的能力與專業將愧對台灣。

美國對台灣的廿％關稅，比起亞洲其他經濟體——尤其新加坡僅十％，屬於較高水準。如此一來，台灣輸美商品的實際關稅稅率將上升至九．二％。根據經濟部內部的報告，工具機、模具、塑膠製品、電子材料等四項產業，日本是我國在美國市場主要競爭國；如今日本對等關稅為十五％，加上日圓近年持續貶值，這四項產業受到的衝擊將極嚴重。

至於台灣最關心的半導體產品課稅，將是下階段談判重點。目前仍沿用之前規定，多仍是關稅豁免項目，會在「二三二條款」——也就是美國調查這些產品是否影響美國國家安全後，決定其稅率。台灣有近八成輸美產品，落在二三二的調查範圍中。美國商務部已表示，兩周內會端出具體調查報告；屆時台灣半導體產業將迎來什麼樣的命運，猶在不定之天。

除了廿％的關稅外，外界最擔心的是，美國會不會獅子大開口，要求台灣用大投資、大採購以換取低稅率。賴總統以談判已簽「保密協定」為由，拒絕透露任何美方的要求。但以日、韓的談判結果看，此處才是「大魔王」藏身所在。

先看日本，已承諾配合川普政府的要求，投資美國五千五百億美元。這一金額，占日本去年ＧＤＰ的十三％。南韓方面，則承諾投資美國三千五百億美元，外加一千億美元採購能源。兩者加總，共計占南韓去年ＧＤＰ廿四％。台灣去年的ＧＤＰ將近八千億美元，若真如外傳要被迫投資美國四千億美元，等於占了ＧＤＰ的一半。這個比率，與日、韓相比，顯然不合理。更大的問題是，這筆錢要從哪裡來？尤其，美方希望這筆資金是「越過國會監督」，以免受到干擾。先前，曾傳出賴政府想要以「主權基金」的形式投資美國，則未必是美方樂見的模式。

民進黨近年政策上一路向美國全面傾斜，產業撤出中國大陸、出口重押美國，導致去年台灣對美出口年增率高達四十六％。如今，台灣便得為此付出代價。在美國的立場，台美貿易逆差激增，自然更有理由用關稅來壓迫台灣，以遂行其目的。加上川普亟欲將半導體製造拉回本土，台灣懷璧其罪，台積電早早被點名，故而承諾赴美投資一六五○億美元。遺憾的是，這張牌打得太早，以致在關稅談判關鍵期無法成為有力籌碼。

如果科技產業被迫大舉移往美國，台灣的經濟優勢還能維持多久，是值得深思的問題。至於關稅因應能力較弱的傳產，所僱用的勞工不少，更需要政府的輔導轉型。然而，賴政府迄今只端出九百三十億元「應對關稅衝擊特別預算」的撒幣老招，不僅金額太少，也缺乏積極作為。當關稅大浪席捲而來，台灣經濟面臨最嚴苛考驗，賴政府如今才從大罷免回過神來，不嫌太晚？