聯合報社論／不知反省的賴清德，根本未將心思放在國政

美國總統川普簽署對台關稅為20%，賴清德總統（左）昨親上火線說明。 記者曾吉松／攝影

大罷免慘敗收場，賴清德不辭黨主席負責，反下令黨公職繼續支持公民團體的八二三罷免案，表示不罷休的立場。就在此時，傳來台灣將被美國課徵廿％關稅的消息，高於日、韓等競爭國家，但細節則仍無所悉。賴總統昨天舉行記者會，聲稱廿％關稅只是「暫時性」的，雙方還會繼續談判。但攸關國家命脈的關稅談得如此隱晦，連要付出幾兆投資的代價、百工百業要如何因應都諱莫如深，賴清德的國家治理真是本末倒置到了極點。

從大罷免的落空，到對美關稅談判的挫敗，兩者皆顯示了賴清德的硬拗性格所投射的命定結局。大罷免，是他想要違逆民意的少數授權，以為可以挾罷團的狂熱，一舉推翻六成民意；結果，卻再度被民意結實打臉，在罷免的巧門撞牆翻車。根據最新民調，他的支持度最近重跌十趴，只剩下卅四％。換言之，大罷免不成，他的「四成總統」如今更貶為「三成總統」，正當性已來到了下限。

對美關稅談判，更暴露了他的誤判與托大。經貿議題與對外談判，都非賴清德的長項；卻不見他徵詢經貿專家或談判高手的意見，只和行政院一路閉門祕密談判，僅有「文化部長」歷練的副閣揆鄭麗君則變成了談判主將。「外行領導內行」，正是賴清德的風格；他相信的是「權力」，而不是「專業」或「能力」。談判期間，也傳出美方取消他「過境紐約」的待遇；外界傳出，大罷免失敗重挫他的聲望，連帶影響他過境紐約的要求。甚至可以說，大罷免失利，使賴清德的外交戰略籌碼貶值，更連帶損及我關稅戰利益。

大罷免和關稅談判的相繼失利，都暴露賴清德的不務實，已到了近乎虛妄的地步。去年五月剛就任的賴總統，如果誠勤懇切施政，或許可以贏回更多民意的支持。誰料，他未上任即密議大罷免，以一連串的覆議、釋憲硬槓國會；最後賠上的，是一事無成的行政。關稅談判也一樣，賴政府不竭盡所能為台灣經濟和產業爭取最大空間，卻在此時操作出訪和過境美國；這不僅是誤判，更是輕重錯置。國政空轉的結果，顯無法實現他的出訪風光；國家利益受損，也填塞不了他的出訪渴望。

賴清德的傲慢執拗，其實在外界的意料之中；但他的政治誤判與施政輕重錯置，卻遠超乎人們的想像。過去一年多的國政空轉，人民面對無盡的對峙殺伐，誰能有一絲幸福的感受？更糟的是，「百工百業」被當成動員口號拿出來挺罷免，但真正的各行各業卻深陷「關稅黑箱」的痛苦中，比起在水災中受到總統冷血對待的災民，又好上幾分？然而，即使民意透過大罷免給了賴清德一記當頭棒喝，他還是沒有認錯或調整作為的打算，以為仍能在八二三扳回一城。若還有人期待他能從挫敗中反省，恐怕是緣木求魚。

十年前，賴清德曾因議長李全教涉賄，寫下兩百多天不進台南市議會備詢的黑紀錄；後因遭到監察院彈劾，他才重返議會。人們不難看出他無限上綱的「耍賴邏輯」：因為對李全教一人不滿，可擴大為對議會的杯葛，進而以一人癱瘓整個民主制衡的設計。這就是獨步全球的「清德式傲慢」，他自視「超乎體制」，所以杯葛議會有理、杯葛國會有理、發動大罷免有理。其種種反民主行徑，如果一再受到縱容，賴清德怎可能學會反省與認錯？

面對八二三罷免案，選民必須再給他一次痛擊，屆時賴清德或許會想起道歉二字。