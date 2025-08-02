聯合報黑白集／賴朝的「忠臣」們

大罷免慘敗收場，賴清德不辭黨主席負責，反下令黨公職繼續支持公民團體的八二三罷免案，表示不罷休的立場。就在此時，傳來台灣將被美國課徵廿％關稅的消息，高於日、韓等競爭國家，但細節則仍無所悉。賴總統昨天舉行記者會，聲稱廿％關稅只是「暫時性」的，雙方還會繼續談判。但攸關國家命脈的關稅談得如此隱晦，連要付出幾兆投資的代價、百工百業要如何因應都諱莫如深，賴清德的國家治理真是本末倒置到了極點。

2025-08-02 01:18