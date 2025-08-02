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聯合報黑白集／賴朝的「忠臣」們

聯合報／ 黑白集

民進黨不分區立委王義川（左）。 圖／聯合報系資料照片
民進黨不分區立委王義川（左）。 圖／聯合報系資料照片

大罷免失利，綠委王世堅進言，希望賴清德停止八二三的第二波罷免行動。王世堅的諫言，受到外界讚賞，卻遭到黨內同志群起圍攻。綠委王義川的話最難聽，嗆他「不服從命令的，滾啦！」林楚茵批他「吃裡扒外」，吳思瑤則譏他罷免「參與零度」。

這就是當今賴朝景象：「忠臣」環伺，力捧聖上英明；此時此地，哪有「孤鳥」進諫唱反調的餘地。王義川與王世堅，究竟誰對民進黨真正有益？若問一般民眾的意見，他們的答案，絕對與民進黨主流立場不同。問題是，賴主席想聽真話嗎？

王義川以起鬨掀波造謠見長，紅到發紫。就算不時鬧出口禍，其忠肝義膽也從未受到質疑。就像沈伯洋，這次被林濁水、游盈隆等前輩點名為主要「戰犯」，說他「極度疑神疑鬼」，賴清德卻仍曲意呵護。沈伯洋還想狡辯，卻遭同輩的楊蕙如電爆說，稱「普發現金萬元是中共的窮台陰謀」就是破綻百出的白痴言論，沈伯洋老是「用低能的詭辯弱化支持者的智商」。這些評論，賴清德要不要聽聽？

時局艱困，賴清德無疑更需要他的「忠臣們」赤忱相挺。問題是，這些臣子若只會看臉色行事、背誦效忠口號，賴清德能逆轉形象嗎？柯建銘醜態畢露，曹興誠已公開攤牌，小將們還在爭功諉過，而賴清德能辨識忠奸嗎？

綠委 社論 賴清德 大罷免 王義川 沈伯洋 王世堅 民進黨 柯建銘 曹興誠

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