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聯合報黑白集／老柯賣「大成宮」衛生紙

聯合報／ 聯合報黑白集

柯建銘6月將「大罷免大成宮」申請為註冊商標。 圖／聯合報系資料照片
柯建銘6月將「大罷免大成宮」申請為註冊商標。 圖／聯合報系資料照片

民進黨把民主當生意，抗中保台也變成了買賣。喊了大半年的大罷免大成功，青鳥們原以為，人生最大惡耗就是七二六抱了個大鴨蛋；但眼睛還腫著，就發現錯了。真讓他們崩潰的竟是，導演這場罷免大戲的柯總召，早就想好怎麼拿著他們衝鋒陷陣的戰果，換自己發財的機會。

柯建銘被踢爆，當罷團還在街頭跟全民互嗆時，他老兄六月卻去搶註「大罷免大成宮」的商標。老柯機靈過人，當別人都還在街頭拚連署，唯獨他想到要把這攬為自己的獨門生意。這算盤精的，恐怕連自詡交易大師的川普都自嘆弗如。賴總統沒早發現他這天賦，要不派他去談關稅，說不定能「大成宮」！

只不過，「人有千算天一算」。白沙屯媽祖的籤詩不只預言了大罷免大破功，也教導了柯總召：頭腦再奇巧，也阻止不了老天要他嘗嘗「自作自受」的滋味。

如今當了敗軍之將，叱吒一時的老柯也得面對黨內的聲討。王世堅帶了包衛生紙去開中常會，說要給他擦屁股。言下之意，就是要他請辭謝罪。這就更神了，老柯搶註商標所登記的一堆商品項目裡，還真有衛生紙！難不成，上天的那一算，竟包括老柯辭官歸里，然後做起了「大成宮」衛生紙買賣？

果真如此，這生意勢必不差。民進黨要擦屁股的可多了，賴總統的需求量應該最大。

社論 青鳥 罷團 大罷免 衛生紙 柯建銘 王世堅 民進黨 大成宮 抗中保台

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