聯合報社論／向清醒的民意致敬，國民黨如何不辜負他們

首階段大罷免投票前夕，國民黨反罷免宣講，批評民進黨不做正事，勞民傷財。 圖／聯合報系資料照片

這波大罷免以廿五比零遭「完封」，對藍營自是無比的鼓舞。但如果將理性選民「反對大罷免」，解讀為「支持國民黨」，則是過度簡化，且誤判形勢。事實上，這次大罷免，是廣大選民憂心國家變調為賴清德獨裁、民進黨專政，因而積極投票反制的結果，可謂一次「公民自救行動」。對這股清醒而理性的民意，國民黨必須心懷感激，並在問政中時時回應這樣的聲音。

民進黨三巨頭去年初即已密謀大罷免，但實際找到柴火並結合青鳥側翼燎原，是在年底的總預算審議。國會理當為人民看緊荷包，國民黨雖有戰略，卻欠缺周延戰術，導致部分刪凍結項目被綠營刻意誤導。藍營若確定預算審查方向，戰術上即應主動對外說明審查原則，俟遭綠網軍圍剿後才作出澄清，已陷於被動而難以澄清。

又如，藍委多次揭發部會巨額標案過度集中綠媒，或預算暗藏補助黑熊學院及親綠團體；對應方式，卻採取高比率統刪部會業務費或國內外差旅費。再加上部分藍委自行提案內容不夠細緻，或失之精準，不時擦槍走火。在這種情況下，民進黨團順勢布下「請君入甕」之局，刻意拖延預算協商。在行政部門消極以對、側翼名嘴又高度渲染下，藍委便落入綠營預設陷阱，面對大量錯假訊息疲於奔命。

此外，相對於民進黨，藍營立院黨團在部分議題的政治攻防，也欠缺適當謀略。主要癥結，在黨中央失去主導功能，使藍營無法發揮「國會最大黨」應有的戰力，還面臨動輒得咎的大罷免危機。最後，若非理性選民及「小草們」發揮反制力量，情勢難以想像。

國民黨欠缺整體的執政願景與論述，更是一大致命傷。尤其在兩岸議題上，在舊論述不敷使用的怯戰心魔下，「親中賣台」成了綠營無往不利的政治血滴子，藍營只能一路挨打。綠營民代與側翼出征在抖音與小紅書自稱是中國人的教師與警察，藍營縣市非但未挺身維護言論自由，還隨之起舞查究，在在暴露思想與意志的荏弱。如此一來，使得綠營和罷團趁虛而入，將「抗中保台」當成主旋律。所幸，綠營把「中共同路人」的標籤撒得漫天遍野，引起民眾反感；再加上司法對在野黨近乎抄家滅族的殺伐，讓廣大選民憂心台灣的民主自由危殆，才湧現為集體抵制大罷免的壯闊景象。

因此，國民黨除應感謝台灣民眾「反罷免、護民主」的義勇救援，更應群策群力，重新提出能回應現代公民所期待的兩岸論述與政治作為。首先要打破的，就是綠營「親中即賣台」的謬誤邏輯。交流的目的，原在增進兩岸相互理解，才不致陷於盲動及誤判。其次，國民黨應強調自己的立場與民進黨不同，藍營追求的是台灣的長久和平與繁榮；但綠營想要的卻是戰爭，以犧牲台灣人民的生命和繁榮為代價。

在台美關稅談判的偌大陰影下，賴政府祕而不宣的談判手法，將犧牲台灣多少經濟和國安利益，令人憂心。這次大罷免，民進黨竟搬出兩蔣的反共政策來嘲諷藍營，完全牛頭不對馬嘴。中國大陸去年GDP達人民幣一三五兆元，經濟、軍事與國際影響力皆今非昔比，更是台灣多年來重要的貿易夥伴。民進黨竟把戒嚴時期的反共口號當成法寶，顯得過時可笑。

這次大罷免慘敗收場，證明台灣數十年的民主歷練沒有白費，因而有一批明事理、辨是非的公民挺身而出。國民黨除了向他們致敬，也必須收拾自己的遲緩與因循，一新政黨面貌，別再讓理性沉著的公民受到頑劣政客的欺壓！