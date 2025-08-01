經濟日報社論／台美關稅談判 關鍵在投資額

台美關稅談判，已經到了大限的8月1日。聯合報系資料照

台美關稅談判，已經到了大限的8月1日，據悉大框架極有可能美國課台灣15%關稅，台灣開放美國進口產品零關稅，另投資美國4,000億美元。行政院副院長鄭麗君領軍的談判小組，備極辛勞，如果能談到這樣的條件，相當不容易，要給予肯定。

台灣如果確定15%的關稅，和日本、歐盟、南韓相同；比印尼、菲律賓、越南、巴西低，同質性產品，台灣就有比較好的競爭力，難能可貴。

各國拚命爭取低關稅，而答應巨額投資美國，因為關稅是明碼實價，訂在美國海關的各國進口商品稅裡，必須繳納；但承諾的投資金額則有投資定義、時間展延與累算的問題，以及川普個人心證，兌現漫漫長路。川普要求各國巨額投資美國，因會帶動製造業回流，增加就業，這是他的選舉承諾。

美國商品進口台灣零關稅，對台灣傳統產業，特別是汽車及零組件、農漁業，就業人口、競爭條件會有很大的衝擊。高科技產品出口產值占台灣出口比重三分之二，但總就業人口不及50萬；而汽車及零組件、農漁業，出口產值不高，就業人口超過百萬，對台灣社會的穩定和均衡發展非常重要。希望政府對已通過的傳統產業補助方案，加快執行，加強相關產業輔導、協助。

川普說各國可以用錢買低關稅，傲慢輕率，聰明的國家也就增加對美投資來因應。各國希望趕快爭取低關稅，讓國內的各行百業，安心定性努力工作。

日本關稅15%，但要在美國投資5,500億美元，日本2024年投資美國近800億美元，未來可能漸進增加，以拖待變，等到川普卸任，尚未投資的錢連同2025年2月石破茂在華府允諾川普要投資美國的1兆美元，極有可能一併勾銷；日本首相更迭頻仍，下一任首相，推翻石破茂的投資承諾，也有可能。美日談判協議原本是4,000億美元投資美國，川普臨場竄改為5,500億美元，利潤分配，從原先美日5比5，改為9比1，這樣的霸道條款，引致國際強烈抨擊，日本更有翻盤的正當性。霸道的行為，用不按牌理出牌的機巧可以治它。

歐盟和美國達成的關稅協議，美國課15%關稅，歐盟同意投資美國6,000億美元。歐盟2024年在美國有近1,000億美元的投資，《經濟學人》在第一時間就說，這些向川普所承諾的投資，到最後都會擺到一邊不了了之。

美國課南韓15%關稅，要求投資3,500億美元，但以南韓現在的狀況，外匯儲備只有4,000億美元，主權基金的規模2,000億美元，政府債務占GDP的一半，財政侷促，以南韓目前的財力實不足以承擔大型的投資承諾，顯然也是先爭取低關稅再說。

卡達也是一個例子。川普今年5月訪問時，卡達先送上波音巨無霸的飛機討川普歡心，後提出對美國的投資清單，從承諾購買能源、AI和基礎建設、設主權基金，買飛機、量子科技、軍事防衛裝備等，共計1.94兆美元，川普也不在意卡達長期金援哈馬斯，是庇護哈馬斯政治人物的國家，雙方簽約。卡達一年的GDP只有2,200億美元，總投資承諾是GDP近九倍，媒體質疑它的投資能力，但卡達畫大餅已讓川普過足作秀癮，未來會如何，再說。

2017年鴻海郭台銘與川普共同宣布，鴻海將在威斯康辛州投資100億美元，但到現在為止，只投資9億美元不到。

虎頭蛇尾的作風，其實就是TACO（Trump Always Chickened Out）精神的寫照。

美國要台灣投資美國4,000億美元會是大項目，但至少先將關稅降低再說；況且台積電已計劃在美國投資1,650億美元，資金陸續到位；還有40家以上的供應鏈，計劃跟隨台積電到美國投資。

台灣要思考的是，未來全球經貿路線如何走下去？國際環境變化這麼大，要和那些國家結盟增加力量？逢中必反、抗中保台是幫不了忙的。