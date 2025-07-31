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聯合報黑白集／去不成紐約去救災
南部歷經颱風毀村，又遇西南氣流豪雨成災。賴總統神隱多日，終於現身中央災害應變中心。他關切風災重創未復原，水患又擴大災情，下令政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，調度全台資源進場修復。天佑台灣，風災廿三天後，賴總統終於想到「前進指揮」。
大罷免決戰時，賴總統叫災區老人自己爬上屋頂去補漏。罷免全軍覆沒，他改口稱「政府存在目的，是幫民眾解決困難」，指示內政部等相關部會全力協助。總統本來訓斥災民，稱軍人不能進民宅救災；這回，忙完演習的部隊趕赴淹水區，挨家挨戶送熱便當。
賴清德要求政院調度中央工程單位災區協助施工，合約外支出，由政府埋單。若非禍不單行，他會一改冷漠，慈悲地苦民所苦嗎？看來，近四百萬反罷選民也算作了善事，讓總統想起死忠選民還在水深火熱。
嘉南災區上萬舊屋被颱風吹走屋頂，災後廿多天，仍只有帆布遮風雨。李家同教授感嘆，台灣半導體工業領先全球，但鄉下竟有這麼多簡陋老屋，「這是國家的羞恥」。南部魚塭生出光電板煉金，農家卻修不起堅固屋頂，綠色執政果然是奇蹟保證。
豪雨成災，經濟部卻藉機宣傳治水有成。所幸川普否決賴清德過境紐約，讓他留在台灣急救政治災難。否則，災區還是沒有「前進指揮所」。
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