聯合報社論／看韓、星發消費券，卓揆若覆議是自取其辱

在野黨增訂「普發一萬元現金」，行政院長卓榮泰以「違憲」及「債留子孫」為由，始終未拍板。記者林俊良／攝影

國民黨在《韌性特別條例》增訂「普發一萬元現金」，行政院長卓榮泰以「違憲」及「債留子孫」為由，始終拒絕拍板。大罷免失敗後，今天是他提覆議的最後期限；面對排山倒海的不滿民意壓力，卓榮泰如果仍悍然選擇拒絕，恐將引發更強烈反彈，自取其辱。

民進黨對大罷免慘敗迄今仍心有不甘，不少人咬定，「普發現金」是這次反對罷免者投票率高的主因，是國民黨「政策買票」的結果。這種說法，不僅嚴重貶低選民的自主意識，更暴露民進黨的不知反省。尤有甚者，綠委王義川等人還藉機大作文章，指控「台中人非常在意錢」。青鳥也跟著亂發假訊息，稱台中市超徵一二○億元，每人要「普發四萬」，新北每人三萬，北市一萬八等。這些，其實都在打臉哭窮的卓榮泰。

利用假訊息攪局的惡劣操作，反映了新一代民進黨人的墮落。他們成長於民進黨長期執政的太平年代，習慣了傍隨掌權的呼喝，耽溺於網軍側翼的前呼後擁，幾乎忘了什麼是理念、什麼是執政初衷。他們彷彿生來就是為了分享權力、分包政府標案，至於民進黨前輩有過的堅持與追求，全都可以輾壓而過。大罷免就是這種心境下創造出來的怪獸：大步踐踏民主，要用「少數集中」的公民掠奪「多數鬆散」的民意。他們沒料到的是，台灣民眾比他們想像的還要清醒，人民也並沒有失憶；也因此，大罷免只能以大翻車收場。

問題是，即使大罷免輸得一敗塗地，王義川之類的人卻連一刻都不肯休息反省，還在想方設法挑起仇恨騷動。這恐怕才是民進黨最深層的病灶：他們以為自己會是「永遠的執政黨」嗎？還是由於得勢太久，而漸漸忘記要怎麼低調與認錯？多少天過去了，全民都還在等賴清德一句道歉，就像卓榮泰還以「內心掙扎」訴說他不想發現金的呢喃一樣；他們的問題，就是把自己看得比國家和人民還重要！

關於普發現金，不妨看看我們鄰近國家的做法。新加坡因去年稅收超徵，二月即宣布向公民發放「電子購物金」；六十歲以上長者每人可領取八百元星幣（約一萬八千多台幣），廿歲到五十九歲公民則可領取六百星幣（約一萬三千多台幣）。亦即，星國購物金只發給成年公民，依年齡有別，但金額都超過萬元。

南韓總統李在明雖然六月才當選，但也劍及履及發放消費金。他們採「排富」設計，每人依所得高低可領取十五萬到四十五萬韓圜（約三五○○到一萬二台幣），低收入者另有加碼。澳門的「現金分享」計畫，則發給永久居民每人一萬澳門幣（約台幣三萬六千元），非永久性居民可有六千澳門幣。至於日本，首相石破茂也承諾將「普發二萬日圓」，但自民黨參院選舉大敗後，承諾能否兌現仍在未定之天。

這些鄰國發放的，不論叫消費券、購物金或現金分享，主要是將政府超徵的稅收回饋給人民，同時也因應川普關稅戰可能帶來的物價衝擊。這些處理手法，與台灣在野黨要求普發萬元現金的精神，其實是一樣的。所不同的，就是要不要採取「排富」或「排幼」設計，要不要給弱勢族群更多優遇，都可以再作更好的安排。

對卓揆而言，普發現金恐怕已是箭在弦上，不得不發。他可以做的，就是透過朝野協商，如何把這筆錢發得更漂亮、更公正；例如要不要跟南韓一樣排富，像新加坡一樣「排幼」，或增加鼓勵消費的設計。無論如何，若能打破銅牆鐵壁邁出協商的一步，就值得嘉許。