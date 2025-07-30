經濟日報社論／區域經貿戰略應大幅調整

區域經貿戰略應大幅調整。航運貿易示意圖。 路透

川普政府對全球主要貿易國重新設定關稅稅率框架，對台灣企業國際布局形成直接衝擊。尤其是針對中國大陸、越南、泰國、印尼、菲律賓、印度、墨西哥等國祭出「差別性關稅待遇」，影響自這些國家輸美產品成本與市場競爭力，將使原本以亞洲為核心的供應鏈體系出現明顯裂解。對台灣而言，無論是電子業、汽車零組件、鞋業與紡織業，均必須重新盤整海外布局邏輯，政府過去八年推動的新南向政策，也須徹底檢討與重整方向，才能因應全球新局。

川普善用關稅作為談判籌碼，將之內政化、政治化與選舉操作，並不令人意外。新一輪稅率談判最大特點，在於「選擇性優惠」與「差別待遇」：其中越南、菲律賓、印尼保有相對低關稅；此外，跨國供應鏈更須重新評估出口通道與中轉地布局風險。需要留意的是，美國政府與東南亞若干國家簽署的貿易協議中，對於可能涉及自中國轉運出口的商品課以較高之關稅，台商在規劃輸美產品供應鏈時應特別注意，避免誤踩紅線而被美國視為「洗產地」對象。

未來台灣企業全球營運策略，必須從過去單一生產基地與出口國的「線性思維」，轉向多地生產、多國配置的「模組化思維」。例如，汽車零組件產業可考慮在越南或墨西哥建立模組組裝基地，以符合當地原產地規則與稅務規避機制；資訊電子與伺服器製造業也應強化美墨布局，避免成為下一波關稅懲罰對象。鞋業與紡織產業則宜評估在印尼、菲律賓建立替代工廠，分散來自中國或高風險東協國的生產比重。

與此同時，政府的新南向政策亦須同步升級。該政策原意在降低對中國市場依賴、拓展東協與南亞市場，但過去八年較強調教育、文化與觀光交流，在產業實務上收效有限。此外，涵蓋國家過多、資源分配過廣、缺乏產業導向，也是導致政府與企業節奏錯置的根本原因。

面對川普所激盪的國際經貿新局，新南向政策應轉型為「全球供應鏈重整支援方案」，以產業需求為主軸，聚焦至多四個具戰略意義之核心國家深耕布局，如越南（電子）、泰國（汽車）、印度（製藥與軟體）、印尼（紡織與製鞋）。政府更應設立「海外稅務與商業物流諮詢平台」，提供企業原產地認證、關稅計算與中轉策略，協助精準選址、控制風險、合理避稅。

其次，國際布局策略應從「出口導向」進化為「雙向共建」。政府可促成台灣企業與當地合作推動技術移轉、人才共育與供應鏈協作，如導入我國技職教育模式、協助設立產業職業學校，或與當地政府共建資安、醫療、綠能等研發平台，俾建立長期互賴與制度性信任。

然而值得特別留意的是：未來在AI與機器人核心技術與產業規格，美中可能分道揚鑣，逐步走向「一個世界，兩套系統」新態勢。故對於中國及其可能外溢至東協、中東、南美等地人工智慧與機器人市場，台商亦必須深度參與，不應缺席。在全球科技分裂風險升高下，能否同步參與美國主導技術體系與中國主導在地市場，將是台灣企業必須兼顧的兩難課題。

最後，新南向政策體制應優化。過去八年外交部與經濟部分工不明，導致方向不一、資源分散。新南向辦公室應轉型為「行政院區域經貿戰略指揮中心」，聚焦區域法規、關稅、物流與市場情報，即時回應產業動態與企業需求。

總言之，川普掀起的關稅重組風暴，是一次全球供應鏈板塊的再排列。對台灣而言，既是挑戰，更是轉型契機。企業應果斷調整布局策略，政府則須擺脫過去政治性南向思維，轉向務實、產業導向的支持機制，才能在變局中穩住台灣跨國供應鏈地位，並進一步創造新的競爭優勢。