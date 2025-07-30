聯合報黑白集／賴神風光時刻結束

對於大罷免結果，賴清德總統表示沒有輸家。圖／民進黨提供

大罷免慘敗收場，賴總統的黯淡時光也隨之而來。不透明的對美關稅談判，第四輪談判顯然不順利，最後期限前又被迫進入第五輪。台灣將向川普支付什麼樣的天價？與此同時，賴清德原訂八月初「趁勝」出訪中南美友邦，也因美中貿易談判及川普可能訪中，因此「過境」美國的安排受阻，而無法成行。

不珍惜靜好歲月，卻要搞渾一池清水；上不尊重憲政法理，下亦不恤民情；賴清德的跛腳處境，恐不會有太多人同情。年初南鯤鯓的國運籤，即有「任他改求終不過」的警語；五月白沙屯媽出巡，又有鑾轎遇罷團鑽轎底煞停的示意，雖是民間信仰也反應了民眾的情緒。賴清德終於來到面對現實的時刻。

回到去年五月，如果賴清德對綠營的「雙少數」民意有一絲尊重，謙卑理性地執政；一年下來，他或許能為自己締造輝煌時刻，贏得多數支持。但他一心一意力推大罷免，想用四成挺綠民眾劫掠另六成民意，結果輸得灰頭土臉。如今，內政撞牆、外交碰壁，賴清德難道要學當年的陳水扁演出賭氣的「迷航外交」？

天怒人怨之外，賴清德還得提防眾叛親離。罷免慘敗夜，蔡英文發文呼籲繼續「支持賴總統」，顯已看出綠營鬆動的跡象。賴清德拒不道歉，卻讓秘書長林右昌辭職扛責，黨內也有人公開鳴不平。無論如何，賴神的風光時刻，已被他自己親手終結了。