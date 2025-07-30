聯合報社論／抗中保台已此路不通，朝野須重塑兩岸關係

大罷免失敗，被解讀為民進黨「抗中保台」或「反共護台」招牌失效。圖為日前桃園活動呼籲抗中保台一定要出門投票。圖／聯合報系資料照片

大罷免全軍覆沒，新民意不認同藍軍立委是「親中賣台」的指控，清晰否定了賴總統的「抗中保台」路線。而賴清德卻還在肯定罷團「確立反共護台的國家方向」，完全不承認「新民意」對他的鞭策；衛福部次長呂建德還說「剿匪不是一次就成」，將政黨競爭比喻為「朝殺野」的內戰。賴總統若不調整執政路線，必將越陷越深，把台灣帶向內耗的深淵。

賴清德的抗中路線，隨著大罷免的推進，一路把路越走越窄。去年五月，民進黨利用大陸流亡作家袁紅冰稱「習近平指示占領立院」，開始指控藍委接受中共指揮，並召喚青鳥包圍國會。民進黨團隨即不斷誣指在野黨癱瘓國政，「亡國在即」。賴總統順勢重申新兩國論，鋪墊「亡國感」，並以「反滲透」為由限縮兩岸交流，抵制陸配和陸客。其後「賴十七條」出台，將大陸定位為「境外敵對勢力」，方便罷團以「滅國賊」全台串連，更利用漢光演習加深人民的危機感。

這樣的操作，對於罷團和挺綠群眾自是如魚得水；但廣大的民眾對國家突然由和平安定墜入危機四伏，都感到惴惴不安。人們憂心的，倒不是中共即將攻台，而是台灣的民主自由不斷受到賴政府以「抗中保台」為藉口加深管制與限縮，且毫無止盡地席捲而來。在漫天的「中共同路人」口號下，民眾在街頭拍照便遭到青鳥們的惡意質問，聲譽卓著的樂團在對岸演唱便挨批「賺人民幣」。再這樣下去，台灣將變成什麼模樣？

正因這樣的質疑，當綠營把所有藍委無差別抹紅為「中共同路人」，民眾當然不以為然。大家更擔心的是，這種信口的抹紅栽贓，不知何時會落到自己頭上。近兩年，台灣的兵役被迫延長，宮廟要被徵調為彈藥庫，接著是漢光演習把「城鎮戰」拉進人民生活的社區。民眾困惑的是：賴政府真的在強化社會韌性？或只是在加強販售「芒果乾」，以利大罷免圍剿在野黨？賴清德若心繫百姓，他為何在天災中袖手旁觀，要求農村老弱自己爬上屋頂去補漏？為何口口聲聲強化韌性的黑熊，遇到救災卻閃得遠遠的？

「抗中保台」路線的失敗，對賴清德是一記重擊。蔡英文時代能熱賣「芒果乾」，曾得力於香港「反送中」運動的張力；但牌傳到賴清德手裡已經打爛，民眾不再埋單。再拉長時間看，「抗中保台」其實已步上「九二共識」的後塵，都因淪為政治口號，並豢養出政治買辦，逐漸失去民意認同。走出亡國感的台灣民眾，需要一套能修復信任及重新定位的兩岸政策。

賴總統這次再度受到近六成民意的鄙棄，他已形同跛腳。如果他想一新社會耳目延續執政，必須修正路線，設法恢復與大陸的和平交流。如果對外宣稱「抗中」，對內卻犧牲人民的言論和行動自由；一方面強調「保台」，一方面又讓社會陷於猜忌、仇恨，如此矛盾的政策無論如何是走不通的。

至於國民黨，歷經大罷免後的再生，亟須重新找出一條可行的兩岸路線，避免在「恐共」和「舔共」之間無所立足。藍營的國家認同不能因畏於「外來政權」的指控而和稀泥，要勇敢與年輕世代溝通對話，爭取民意支持從「文化認同」出發的交流路線。當各國都在與中國建立新互動，紅帽子已不能取代政策辯論。藍白要借鏡國際趨勢，爭取年輕人支持兩岸交流發展。

民意期待兩岸和平，是這次大罷免的關鍵訊息，無論朝野都應謙卑解讀，並各盡自己之所長，在安全、和平及主體性之間尋求一個更平衡的交集。