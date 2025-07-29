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聯合報黑白集／搜尋頭號戰犯

聯合報／ 黑白集

曹興誠27日表示，要放下8月23日罷免案，讓民進黨去努力。 圖／聯合報系資料照片
曹興誠27日表示，要放下8月23日罷免案，讓民進黨去努力。 圖／聯合報系資料照片

大罷免一事無成，各方開始搜捕戰犯。府院黨第一時間無人擔責，一致「感謝」公民團體，一副罷團「自作自受」之意。曹興誠嚥不下這口氣，怒籲志工撒手八二三罷免案，讓民進黨自己扛。昨天替死鬼才出現，民進黨秘書長林右昌請辭，稱「扛下一切責任」。但惡搞國政一年，這責任他扛得了嗎？

政治上的虛偽定律正是如此：越該負責的人閃得越遠，然後隨便抓其他人代罪。大罷免的始作俑者，其實就是柯建銘賴清德卓榮泰三人，他們的參與最深，指揮權最大。現在，讓林右昌和罷團來扛，未免太會牽拖。

賴清德無法辭總統，但他可以向全民道歉的，卻不肯彎這個腰。老柯當初得意洋洋，自認大罷免是他畢生之大智慧大傑作；現在翻車了，卻不願出來「大負責」一下，辭去立委與總召，以平民怨。卓榮泰也一樣，賴政府已失去社會信任，若要重新開機，最佳捷徑就是改組內閣，將卓揆和幾位不勝任的首長換掉。卓榮泰若想助賴清德一臂之力，最好主動請辭，省得彼此難堪；但他對自己的仇恨值，似乎一無所悉。

綠營也有人認為，「普發萬元」才是大罷免掛零的禍首。此一想法，把民眾都設定為貪、懶、笨之輩，才會為區區萬元推翻大罷免。若真作此想，就請賴政府沒收這筆錢吧，或許能收到一點報復的快感！

社論 罷團 大罷免 賴清德 卓榮泰 林右昌 民進黨 柯建銘 曹興誠 公民團體

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