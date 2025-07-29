聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／搜尋頭號戰犯
大罷免一事無成，各方開始搜捕戰犯。府院黨第一時間無人擔責，一致「感謝」公民團體，一副罷團「自作自受」之意。曹興誠嚥不下這口氣，怒籲志工撒手八二三罷免案，讓民進黨自己扛。昨天替死鬼才出現，民進黨秘書長林右昌請辭，稱「扛下一切責任」。但惡搞國政一年，這責任他扛得了嗎？
政治上的虛偽定律正是如此：越該負責的人閃得越遠，然後隨便抓其他人代罪。大罷免的始作俑者，其實就是柯建銘、賴清德、卓榮泰三人，他們的參與最深，指揮權最大。現在，讓林右昌和罷團來扛，未免太會牽拖。
賴清德無法辭總統，但他可以向全民道歉的，卻不肯彎這個腰。老柯當初得意洋洋，自認大罷免是他畢生之大智慧大傑作；現在翻車了，卻不願出來「大負責」一下，辭去立委與總召，以平民怨。卓榮泰也一樣，賴政府已失去社會信任，若要重新開機，最佳捷徑就是改組內閣，將卓揆和幾位不勝任的首長換掉。卓榮泰若想助賴清德一臂之力，最好主動請辭，省得彼此難堪；但他對自己的仇恨值，似乎一無所悉。
綠營也有人認為，「普發萬元」才是大罷免掛零的禍首。此一想法，把民眾都設定為貪、懶、笨之輩，才會為區區萬元推翻大罷免。若真作此想，就請賴政府沒收這筆錢吧，或許能收到一點報復的快感！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言