聯合報社論／只見公民、不聞選民，賴清德的選擇性心盲

大罷免挫敗，賴清德迎來難堪的慘輸，也賠上了全民的信任。 圖／聯合報系資料照片

大罷免大失敗後，賴總統發文稱大罷免「沒有勝負」，並向罷團的「公民力量」致謝。身為元首而不敢直視現實，莫過於此。罷團領導人曹興誠為此暴怒，指責民進黨只想當「側翼」，但民進黨翻轉國會的機會，「我們承擔不起」；他並呼籲罷團「放下八二三罷免案」，讓民進黨去努力。民進黨和其口中「偉大的公民力量」，轉眼之間，已來到分手時刻。

無論八二三的罷免案是否會受到曹興誠盛怒之影響，這場史上最大罷免案走到今天，已然「消風」。在執政黨與這些「公民團體」聯手推動期間，大罷免的聲勢滾滾、氣焰囂張，幾已到了望風披靡、指鹿為馬的地步。其聲量與人潮席捲處，青鳥們四下砲打可疑敵蹤，尋常民眾被迫噤聲，被罷藍委則誠惶誠恐不可終日。這樣的「公民運動」，值得歌頌嗎？

大罷免以「零席」作收，除反映民眾對大罷免手段不正當的憤怒，也顯示人們對這種「獵巫」氛圍的厭憎。賴清德把這些挺綠罷團封為「公民」，這是政治語言篡奪術，用權力渲染了他們所代表的公民力量。但當真正的「選民」現身投票，「民意」浮現成為具體的數字，大家這才驚覺：原來沉默的才是多數，喧囂的只是紙老虎。然而，台灣人已被這種「少數恐怖」的政治氣氛驚擾了一年。

在罷免案挫敗後，賴清德選擇向「公民力量」致謝，卻無意回應整體投票的「新民意」；這是賴總統的「心盲」，當然也是一種逃避。賴清德的盲目，只看自己想看見的東西，只聽自己想聽的話語，你可以說這是他個人的「偏執」。但身為總統，如此偏執偏聽，對真正的民意裝作視而不見，對實質的社會現象作選擇性的回應，對繁複的國政議題拒絕聽取同溫層以外的意見；極可能導致決策的視角侷限、國家資源的無謂浪費，乃至引發不可測的危機而無法收拾，這才是最可怕的事。

事實上，過去半年的各項不同民調，都顯示有過半民眾「不支持」大罷免。但賴清德不信邪，他呼喚黨內同志全力支持連署，甚至讓卓內閣發動部會首長介入大罷免的搜捕和巡講，自己也以「團結十講」躍上舞台。這時的賴清德是一個賭徒，他賭的是：民調中表態不支持大罷免的民眾，不會實際走進投票所投票。以民眾的意志為賭注的賴清德，最後迎來自己難堪的慘輸，也賠上了全民的信任。

言必稱「公民團體」，誓言「與公民同行」，最後卻落得大敗，癥結就在賴清德的盲目和投機。賴清德口中的「公民」，與真正的「選民」之不同，在於前者是他可以操控指揮的一群特定政治傾向群眾，而後者才是真正具有自主意志的國家公民。這次投票，是「獨立公民」勝出，將「側翼公民」打出原形。最諷刺的是，當曹興誠批評「民進黨只想當側翼」時，這場「尾巴搖狗」的遊戲，也同時原形畢露了！

長期觀察台灣政治的日本學者小笠原欣幸說，大罷免的結果，代表民進黨自太陽花學運以來的「十年優勢」時代已經結束，綠營高舉的「抗中保台」路線遭到否定。從曹興誠帶頭與民進黨翻臉，而賴清德為首的府院黨皆支支吾吾說不出相稱的話來，可以說民進黨這些年不僅濫用了公民團體，剝削了眾多社運團體，也辜負了它們，如今已到了難以為繼的地步。

賴清德一再吹捧公民團體，卻無視於選民在去、今兩年投票展現的民意，這是他可怕的「心盲」。這位台獨金孫，如果無法走出其「抗中保台」迷思，他也不再值得民眾信賴了！