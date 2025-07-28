聯合報社論／賴總統須道歉並改變，別躲在公民團體背後

大罷免失敗，賴總統表示「不是某方勝利，也不是另一方失敗。」圖／聯合報系資料照片

「廿四加一」的首波大罷免，以全軍覆沒作收，這是人民對賴政府及民進黨的審判。但府院黨卻演出「集體失憶」，將責任全推給罷團，不僅拒絕道歉也無意反省，賴總統甚至說出「不是某方勝利，也不是另一方失敗」的大推託之詞。如此「敢做不敢當」的猥瑣行徑，實有愧人民對執政黨的託付。

這次大罷免，最後的連署執行雖是由各地罷免的「公民團體」執行，但最早的策劃者卻是民進黨府院黨三巨頭，包括賴清德、卓榮泰和柯建銘。這點，柯建銘在多次受訪中已透露詳情，其時間點甚至早在去年元月大選結束後不久。可見，「公民團體」只是動員工具，而非主其事者。尤其，賴清德多次以黨主席身分下達軍令狀，要求黨內全力配合，讓連署全部過關。直至後期，賴政府閣員下鄉開講，為罷團的全台大遶境助陣，賴總統也以「團結十講」添加柴火。如此赤裸裸的主導與協助，俟大罷免失敗收場，府院黨竟將敗績全部推給罷團，真是很沒擔當的演出。堂堂國家元首，拿公民團體當擋箭牌，格局何在？

敗選之夜，賴總統避不現身，僅在臉書發文：「對於投票結果，大家應該尊重接受。」所謂的「大家」，難道不包括他自己在內？否則，為何人民聽不到一聲道歉？民進黨秘書長林右昌一樣離譜，他稱揚大罷免是「史無前例的偉大公民運動」；綠營立院黨團幹事長吳思瑤則說，大罷免發起是「公民社會對反共護台的堅持」。他們口徑一致，無非要把大罷免的失敗全推給「公民團體」。

民進黨內並非沒有清醒的頭腦。三月間，前總統陳水扁就提醒賴總統：這種大罷免世界少有，立法權的監督制衡都是正常的民主，「天下之大不能獨占，而要分享」。前副總統呂秀蓮也說，全面罷免讓人覺得「選完不認帳」，勸賴清德不要介入；連綠委王世堅也表明，他反對「仇恨式罷免」。然而，這些諍言全都消散在風中，被賴清德呼喚青鳥的雷聲掩蓋。不僅台灣容不下異議，連民進黨內也成了一言堂，不同聲音全部消失。這是民進黨創黨以來最「內卷」的時刻，在一個民意基礎最薄弱的總統手裡。

這次大罷免，民進黨的野蠻民主以「全軍覆沒」作收。這當然無法稱為藍營的「勝利」，卻絕對是綠營的「慘敗」。原因無他，賴清德就任一年多來，非但未拿出建樹，他更用大罷免將台灣民主捲入仇恨及惡鬥的泥淖；如今，受不了窒悶空氣的選民群起反撲，要求他回到民主正軌。賴總統卻還想假裝事不關己，這只會反證他的褊狹澆薄，進而失去各界的尊重。

面對如此重大的挫敗，賴總統的迴旋空間其實不是太多。第一，他應該先向全國人民致歉，為這場勞師動眾的罷免承認失算與挫敗。第二，他可以辭掉黨主席，宣布自己將專心於國政治理，避免「黨政不分」繼續傷害台灣民主。第三，他可以宣布撤換閣揆卓榮泰，換上一位能力更強、更具同理心、也更懂妥協之道的新揆，以示朝野和解之意。如此，讓藍綠白三方放下一年多來的惡鬥心結，讓政治從「善意」重新啟動。若能如此，這場大罷免至少對台灣還算有些正面意義。

看賴清德在敗選夜的表現，他顯然無意道歉，遑論認錯；他只想躲在罷團背後，讓別人幫他擋子彈。這雖符合賴清德的執拗性格，卻顯然無助於修補民眾社會情感與國家裂痕，對他未來的治理也相當不利。會妨礙賴清德成為傑出元首的最大因素，恐怕就是他的偏執與偏聽了！