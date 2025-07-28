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聯合報黑白集／要飯的嗆自食其力的

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嘻哈饒舌歌手楊舒雅日前接受民進黨青年部訪問說「合法的飯不要嗎」，抨擊藍白刪補助。圖／取自民進黨青年部臉書
嘻哈饒舌歌手楊舒雅日前接受民進黨青年部訪問說「合法的飯不要嗎」，抨擊藍白刪補助。圖／取自民進黨青年部臉書

罷免投票前夕，拿著文化部補助的饒舌歌手大支與楊舒雅、閩南狼推出新單曲《辣的》。歌詞不僅攻擊國民黨，宣傳大罷免，還嗆五月天「賺人民幣」，惹怒眾多五迷，被認為是大罷免被「完封」的助因之一。文化部多次遭質疑補助特定顏色的團體或個人，作品多帶有意識形態甚至扭曲史實；未料，這回助攻不成反絆倒選情。

先前藍白刪除總預算，成為罷免的「罪狀」；其中文化部預算被砍，提案藍委陳玉珍一句「丟掉要飯的碗」而遭圍剿。嘻哈歌手楊舒雅反嗆：「合法的飯，你不要嗎？」要飯要到如此理直氣壯，真讓人開了眼界，事後更被起底她是綠委伍麗華的助理。

出道廿五年的五月天，憑藉著正直和努力，成了紅遍亞洲的天團。尤其，在大陸擁有廣大「五迷」，也讓不少大陸年輕人因而對台灣有好感。五月天在大陸獲致成功，不忘捐款行善；更長期回饋台灣從事公益，都讓人津津樂道。

反觀這些仰賴政府奶水的「綠友友」，其影視作品或音樂創作一味迎合「黨的喜好」，甚至淪為攻擊政敵的幫凶，有些票房奇慘，內容更屢生爭議。面對質疑，文化部還大言不慚稱不會干涉內容，但難道連審核機制都能省略嗎？或者是內容剛好正中下懷？這也證明，藍白當初刪文化部預算沒刪錯，而且還刪得不夠多。

社論 文化部

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