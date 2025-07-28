經濟日報社論／台灣產業結構調整時機到了

台灣產業結構調整時機到了。 圖／AI生成

隨著美國對台貿易談判結果即將揭曉，國人大多關切對等關稅是多少，能否優於競爭對手。但是考量相關發展，川普稅率揭曉時，可能是台灣各級產業都要面臨重大衝擊而結構轉型的關鍵時刻。

就和美國已達成或接近達成協議國家來看，在20%以下的中低稅率國家包括：越南（20%）、印尼（19%）、菲律賓（19%）、日本（15%）和英國（10%），這些國家大都對美國有相當大的讓步，才能換得較低的稅率。對台灣而言，更關鍵的是232條款所牽涉的產業，包括：鋼鋁製造、汽車、半導體、AI伺服器、藥品等。以國安之名，這些領域都關係到川普的政治基礎與「讓美國再次偉大」的施政重點，反映在鐵鏽區振興、維繫國家安全、對應中國獨強等方面。

因此，232條款所牽涉的產業可能是美國必爭之地，也將力求提升美國製造能量，進而突破國際市場。美國能容許來料加工到什麼程度，或是劍指全產業鏈的移動和在美國落地？這將改變台灣關鍵產業的海外生產比重。

而且，在美國落地生產，美國政府和客戶要求高度智慧化的製造和供應鏈管理，再加上人才的流動和跨國管理，對於相關台商也會是營運上的挑戰。

更重要的是，台商面臨的是新台幣升值和對等關稅的共伴效應。對等關稅影響所及是服務美國市場的台商，新台幣升值對出口導向的台灣產業，都有廣泛的衝擊效果。匯率在升值趨勢中大幅波動，出口廠商不僅會有匯兌損失，而且也會影響他們的報價和接單能力；儘管新台幣匯率持續升值有受害者，也有受利者。財政部剛公布，台灣機械業已連二年衰退，2024年出口值241億美元，為四年最低，占總出口比率僅有5.1%，創歷史新低紀錄。

目前一般預期美元將會呈現弱勢走向，未來新台幣將會有進一步升值的壓力。因此，匯率與關稅形成對我國經濟的雙面衝擊，若這些趨勢持續，類比1985年的《廣場協議》（Plaza Accord），將形成我國經濟結構大幅轉型的壓力，服務業也將深受影響。

單以新台幣持續升值的影響來看，服務業的衝擊因產業別而異。目前來看，擁有大量美元資產的壽險業受到第一波的衝擊。新台幣若持續升值，對商業服務業而言，將同時影響國內外的消費力，例如：新台幣價值提升，將可刺激國人的海外觀光消費，也可能有利於批發零售業者引入國際合作或國際商品；而我國相對提升的物價則可能影響外人來台觀光。

對農業的衝擊取決於我國在談判過程中所付出的籌碼，台灣新的對等關稅稅率高低，可能反映談判籌碼的折衝，「有得就有給」。即便像日本以投資換關稅，在農產品市場開放也付出一些代價。

整體而言，若關稅戰與台幣升值成為趨勢，我國的經濟結構，包括製造業與服務業，乃至於農業，都將產生結構性調整的嚴峻挑戰。而且若川普政府持續主打以美國獨尊的模式，在產業和科技領域，將使得一些既有的遊戲規則產生變化，我國政策操作空間也受壓縮，吸引台商回流政策無法作為因應措施，甚至於新興科技產業也面臨在台繼續投資，或外移避險的抉擇，例如，已有無人機廠商宣布要赴美投資。政府和民間因應這些挑戰可能需要嚴陣以待。