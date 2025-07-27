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聯合報黑白集／台灣也有「深層政府」？

聯合報／ 黑白集

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立法院25日進行大法官同意權投票，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）率25名綠委未投同意票，賴總統提名的大法官二度全遭封殺。 圖／聯合報系資料照片
立法院25日進行大法官同意權投票，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）率25名綠委未投同意票，賴總統提名的大法官二度全遭封殺。 圖／聯合報系資料照片

立法院表決大法官人事同意權案，七位被提名人再遭「通殺」。表面上看，是雙少數的賴政府硬摃在野黨，才導致二度挫敗。深一層看，民進黨被少數極端意識形態者綁架，才更令人驚悚。

這回七位被提名人無一闖關成功，主要原因，是藍白不甘被賴清德「嘴喊團結、實搞分裂」的兩面手法玩弄。但被提名人陳慈陽、詹鎮榮，雙遭以綠營總召柯建銘為首的廿六名綠委否決，更是玄機重重。

上次綠委全員封殺劉靜怡，柯建銘當時即不諱言是因她「一路罵民進黨」，忍無可忍。這次陳慈陽、詹鎮榮又遭近半數綠委否決，據傳是兩人在大罷免、死刑等議題上與民進黨不同調，柯建銘因而在黨團會議運作杯葛。

大法官的組成本宜多元，才能防杜濫權獨裁。綠立院黨團不惜背負「內鬥」、「抗賴」罵名，也要封殺「非同路人」，顯示賴清德提名時雖宣稱大公無私，仍無法遮掩黨內容不下任何「雜質」或「非我族類」的反民主心態。近日自稱「深綠學者」的顏厥安批評大罷免，立即遭綠營側翼扒底攻擊，如出一轍。

美國暢銷小說《鵜鶘檔案：誰殺了大法官》，描述政商「深層政府」想方設法除盡可能危及既有利益者的暗黑操作。柯建銘兩度對大法官同意案的「去雜質、純綠化」操作，究竟誰在封殺大法官，還不明白嗎？

社論 綠委 雜質 綠營 側翼 大法官 大罷免 民進黨 賴清德 柯建銘

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