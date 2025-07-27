聯合報社論／大罷免大失敗：憤怒選民給賴清德的當頭棒喝

大罷免確定失敗，也對賴清德總統的「期中考」打出不合格的分數。圖為賴總統日前視察台南災區。 圖／聯合報系資料照片

綠營來勢洶洶的大罷免，昨天以「大失敗」收場，一席立委都未罷成，結局令人意外而感動！最關鍵的因素，是眾多沉默選民蜂擁而出投下「不贊成罷免」票，成功擋下賴政府意圖透過不良手段大肆擴權的伎倆。所有憤怒選民給賴政府的當頭棒喝，聲音如此憤怒而響亮，賴清德和卓榮泰能假裝沒聽到嗎？

這次，各地「不同意罷免票」一面倒的領先「同意票」，說明選民在乎的已不是個別立委的去留，他們憂心的是台灣民主可能就此傾頹，因而集體伸手前來攙扶搶救。這一幕，真是令人感動的時刻！過去一年多，不甘心朝小野大的賴政府不斷進行仇恨動員，將在野黨在立法院的監督醜化為「毀憲亂政」，將藍白立委貼上「親中賣台」標籤，藉此掩飾自己執政無能的失職和困窘。若這次民進黨的大罷免得逞，台灣將陷於暗無天日的「綠色專政」中；所幸選民清楚意識到其危殆，大家成功阻止了這項大陰謀。

在大罷免推動期間，許多民調已顯示六成以上民眾不支持大罷免；但由於「沉默螺旋效應」，罷免方的相對高調甚至囂張，使得反罷方顯得相對低調而沉默。但沉默不代表屈服，最後讓人們勇於站出來反惡罷的，正是對民進黨傲慢張狂的反感。綠營發動大罷免的出發點即悖離了民主初衷，而它和其側翼不斷將藍白立委「妖魔化」，指控他們親共與叛國，都是莫須有的罪名。與此同時，賴政府的施政卻荒腔走板，包括各種權力的濫用，對救災工作的顢頇，在在都讓選民的心情冷到冰點。

這次幾個指標性選區的投票結果，明顯可見民心向背。例如，名列危險榜首的新北立委葉元之，最後不僅挺過罷免，其不同意票甚至比同意票高出三千多票。再如，去年靠著「綠營分裂」才當選的台東立委黃建賓，這次不同意罷免票也輾壓同意票。面對這樣的「新民意」，民進黨還有什麼話說？再如，王鴻薇、徐巧芯、牛煦庭等新科立委因為表現出色，被綠營鎖定為重點罷免對象，選情一度告急。但罷免結果出爐，顯示選民都積極出動搶救他們；選民的眼睛是雪亮的，大家絕對看得出來是誰在惡搞台灣民主。

這次大罷免大失敗，是多重因素疊加的結果。身兼民進黨主席的賴總統是推促大罷免的主要推手，應該為「大失敗」負起責任的，當然也是非他莫屬。賴清德在政治上的傲慢與偏執，與他「少數總統」的民意授權不成比例。他設計大罷免的「巧門」，以為可以一舉消滅反對黨；誰料，最後消滅的卻是賴政府的威望與尊嚴，也葬送了人民的信賴。如果賴總統願率領府院黨共同虛心檢討，民進黨或許仍有轉機。如還是喜歡當家鬧事，不恤民情，並任意在內部尋找敵人，則未來三年將一事無成收場。那麼，賴清德將在民進黨歷史上留下什麼可以記載的「功德」？

賴清德講不下去的「團結十講」，已預言了這場罷免的無以為繼。賴清德一再說要強化台灣的「社會韌性」，但大罷免的失敗，恰恰證明了台灣的社會韌性非凡：一種不受政治謊言操弄的民主韌性，以及人民不隨政治魔棒起舞的清醒和理性。台灣民主一路走來，歷經多少詭譎曲折，才練出這樣「沉默大眾擊潰猖狂側翼」的反惡罷修為，民進黨真的不要再小看台灣人民！

如果大罷免是對賴政府的「不信任投票」，賴清德和卓榮泰都應該清晰聽到了人民的聲音，他們也該收拾起自己的傲慢、輕浮和偏見，好好帶國家和人民走出這場政治泥淖了！