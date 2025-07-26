經濟日報社論／台灣關稅談判 還有可用籌碼

為今之計，台灣在美台談判上沒有清晰的策略，只有想辦法從戰術上力求扳回一城。聯合報系資料照

美國和中國大陸下周要在瑞典開始第三輪關稅談判，重點是美國希望中國再放寬精煉稀土的出口；而中國也希望美國放行艾司摩爾的半導體設備到中國。美中關稅談判第三輪，每次都是美國主動邀約，而中國則好整以暇的打出稀土牌，美國原先不斷墊高稅率，中國大陸從容應對，稀土牌一出美國不敢予取予求，稅率從145%降到30%。

中國政府智囊團多年來有系統針對川普思維下功夫研究，盤整自己資源，針對美國可能的每一舉措做模擬推演；既保護出口廠商，也顧全國家尊嚴。

台灣的晶片和中國的稀土，在本質和特質上接近，兩者都是民生、工業，到國防、高端科技、生醫的必需品。

本質上，兩者都源自美國。美國做晶片，認為製造業太辛苦，利潤低，就將它讓給日本，後由台灣接手；台積電（2330）精益求精，才有先進製程；稀土也一樣，美國認為高汙染，產值低，幾十年前就不願做，後由中國接手，加上地質專家、科學家鑽研，才有精煉稀土。

特質上，一般使用的成熟製程晶片，台灣各公司加總占全球65%的市場；尖端科技國防使用的先進製程，台積電有全球90%的市場。同樣的，一般稀土，中國的六大公司占全球85%的市場；尖端科技國防使用的精煉稀土，中國稀土集團占全球90%的市場。兩岸的晶片和稀土都是具「獨特性、領導性」的產品，地位不可搖撼。

中國對於稀土定位，有宏遠的戰略眼光。稀土是世界各國、任一產業都需要的，所以有崇高的價值，也就是「稀缺獨特不可替代」，這樣的價值定位對美國是卡脖子的重要武器。稀土的人才和技術非常重要，中國經過幾十年的磨礪，有獨步的鍛鍊技術；因應它的高汙染，中國大陸也選擇杳無人煙的地方，將副作用減到最低；這兩個功夫，其他國家望塵莫及。再加上中國專制體制，不管國企民企，政府有明確的號召，企業服從跟隨。這就是精煉稀土這樣的拳頭產品，能在美中關稅談判中喊盤叫板。

現階段，晶片的產值大於稀土，台灣晶圓半導體會面臨美國高關稅壓力，主要是賴清德政府沒有美台關稅談判策略。政府談判前，就允諾「所有美國進口商品零關稅；擴大對美投資、採購」。談判還沒上桌，底牌先亮，這是大忌；美國看了見獵心喜，談判後需索無度軟土深掘，開更多條件，這就是美台談判尚無結果的緣由；賴清德政府一心想的是抗中保台、台獨建國，這些都要美國的支持；兩岸如發生戰爭，更要美國出兵，這都是不切實際的幻想。親美舔美答應一切以取悅美國，但在談判桌上就陷自己於大不利。川普政府奉行現實主義，實力至上，在談判桌上，想盡辦法向台灣要東西，不會適可而止。

為今之計，台灣在美台談判上沒有清晰的策略，只有想辦法從戰術上力求扳回一城。美國對日本課15%的關稅，但要求日本投資5,500億美元，買美國股票、債券或其他投資，美國要收90%的投資獲利，真是霸道條款；韓國也可能同意美國的要求，要設4,000億美元的基金投資美國。2024年對美出超前十名的國家，台灣排名第七，順差739億美元，第八、九則是日、韓。

台積電還是台灣談判團的籌碼。可以將晶片和稀土兩者的市場定位、價值效用詳細向美國說明，同樣是不可或缺的商品，對台灣晶圓半導體課重稅，而對中國稀土百般懇求，不課稅，完全不吻合美國利益與公平原則，會讓全世界訕笑美國的無知無能；政府也可同意未來台積電2奈米產品，美國政府和廠商的需求列為第一優先。唯有這樣據理力爭，才有可能豁免台灣晶圓半導體重稅、巨額投資美國的基金，更確保一般商品稅率降到15%以下。