聯合報社論／投下明智的一票，讓民進黨清醒回頭

7月26日為罷免投票日，各政黨皆在近期倡議當天出門投票。記者林澔一／攝影

民進黨高舉民主大旗，實則在破壞台灣民主根基。從南部風災救災失能、美台關稅談判不透明又卡關，到強推罷免並利用行政系統動員，乃至利用司法壓制異己，賴政府不僅未展現治理能力，反將國家推入撕裂、對立的泥淖。此刻，能阻止這場全面失控的政治操作，唯有人民手中「明智的一票」。

賴清德的「團結十講」還沒講到一半，即在民怨與風災中無疾而終，更證明他口呼「團結」的虛假。不過一場中颱，讓南部的「愛台」神話破功：災民苦待救援卻無人聞問，總統勘災只帶著一張嘴，冷漠到令人不敢置信。團結只是空談，治理成了口號，賴清德「講不下去」，更象徵總統權威與信任感的崩潰。

賴政府忙於內鬥，對外卻毫無招架之力。對美國關稅談判，依然是空白授權的「黑箱」作業，完全違背早年民進黨主張談判需有國會參與的原則。民生苦、物價漲、關稅危機讓百姓惶惶不安，執政者卻將資源傾注於鬥爭在野黨，完全本末倒置。如此執政，既無能力處理災情與經濟，又無誠意回應民意，竟還妄稱「守護民主」，其誰能信？

賴政府以反制國會為由發動無差別大罷免，目的只為奪回立法院控制權，卻又躲在民團背後，假裝這是「公民行動」。事實上，府院黨及公務體系完全涉入，檢調司法當成工具，國家公帑則成了「執政鬥在野」的燃料。說穿了，這場罷免就是為一人的權力欲開道、為一黨專政服務的政治鬧劇。

賴政府對待災民冷漠，對付異己則極盡冷酷。國民黨遭到不成比例的搜索羈押，許多黨工被收在大牢，連基本動員都無法進行。這是一場絕對不公平的遊戲。賴政府把司法當刀刃，用來恐嚇年輕世代，消滅反對聲音。這不是民主政治的樣貌，而是走向集權的象徵。

與此同時，仇恨語言在全台蔓延。民進黨除抹紅在野黨，也抹黑反罷免群眾，把所有反對聲音都打成「親中賣台」。這樣的二分法式，把台灣逼進族群對立、思想分化的深淵。賴清德自詡要「團結台灣」，實際上卻在內部製造敵人、打壓監督、羞辱異己。這種「團結」，只是獨裁者的外衣。

民主需要制衡，民進黨卻排斥制衡。一個席次未過半的政黨，卻想透過罷免改寫國會版圖，不惜耗盡社會能量，不惜拉高仇恨張力，讓社會陷入動員與對立的疲憊中。民眾厭倦政治惡鬥，多數人更不支持大罷免；這些沉默的反對者需要拿出具體行動，讓賴清德明白什麼才是真正的「更大的民主」。

民進黨若繼續沉迷於權力算計、操弄司法與輿論，勢必將面對更強烈的民意反撲。此刻，唯有讓罷免案以失敗收場，才能讓執政者看清現實：不是所有反對聲音都能用「親中」抹紅，不是所有青年都會順從國家機器的威逼。唯有罷免失敗，民進黨才可能正視錯誤，回到創黨的初衷，聆聽民意，服務百姓。

盧秀燕說得中肯：「大罷免若大失敗，就是救救民進黨。」這並非反諷，而是提醒。一個迷失方向的執政者，若還能感知選票的意義，也許還有救。賴清德若不能將心思放在治理，謙卑聆聽，民眾就應該給他當頭棒喝。

投下這一票，不是為了幫哪個立委保住職位，不是為了誰贏誰輸，而是為了阻止政治惡鬥吞噬民主。投下這一票，就是要說：夠了，政府別再鬧了！人民要的是治理，不是仇恨；要的是安定，不是鬥爭。台灣不需要「賴皮的罷免」，需要能讓人民看到未來的執政黨。為了台灣的未來，投下明智的一票，給民進黨當頭棒喝。