聯合報黑白集／你忙著罷，他們忙著吃

民眾黨立委黃國昌23日爆料，國策顧問陳國欽的興采實業得標陸軍百億元台幣採購案，標案評審委員洪輝嵩事後出任興采公司獨董，國防部無人敢公正處理本案。圖／取自黃國昌臉書

大罷免前夕，立委黃國昌爆料，國策顧問陳國欽憑其綠營金主身分，得標上百億元的陸軍軍服供售站經營案，且擔任標案審查委員的官員洪輝嵩隨即成為該公司獨董。黃國昌爆料後，國防部迅速宣布撤銷標案，重新辦理採購作業。可見，該案就是「現在進行式」。

國策顧問的身價如何，從陳國欽一手拿下百億標案，已一目了然。不僅如此，為確保他順利得標，賴政府特別安排洪輝嵩擔任國防部採購案的評委；另一頭，陳國欽則提名洪輝嵩為其興采實業獨董，同步並進。俟興采以「評選第一」得標，洪輝嵩四日後即當選獨董。這個利益輸送紐帶，可謂一氣呵成，天衣無縫。

賴總統對於國策顧問的作為，能說完全不知情嗎？恐怕不然。據黃國昌爆料，陳國欽其間曾面見總統，建議政府成立「軍工紡織品A team」，即軍工紡織品「國家隊」。原因不難想像：洪輝嵩曾是「國家口罩隊」成員，深知其間「好康」。國防部如今迅速宣布與興采解約，雖是民進黨「斷尾求生」之慣技，或許他們也很感謝黃國昌幫他們斷了這條禍根。

正忙著大罷免的挺綠群眾，看到國策顧問趁機忙撈錢，不知作何感想？你以為自己正獻身偉大的志業，但綠營權貴卻有更現實的事情要忙。大罷免一旦大成功，到底誰在撈錢，都不會有人告訴你了！