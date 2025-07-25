聯合報社論／大罷免可當成對賴卓體制的不信任投票

賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）。 圖／聯合報系資料照片

大罷免即將投票，正反雙方人馬都加緊催票；由於天氣不佳，投票率恐受影響。比風雨更具懸念的，則是正在進行的台美關稅談判；從日本對美方作出的重大讓步看，我方被迫退讓的底線恐遠高於此。由於賴政府對談判內容始終祕而不宣，顯示談判成果欠佳，政府似只想將時程拖過大罷免，以免影響罷免結果。為此，選民更須積極前往投票，以免國家及產業利益受到不當出賣，最後卻投訴無門。

這場大罷免，本質上就是一個缺乏民意基礎的政府，試圖透過罷免的「巧門」，達到自我擴權的目的。正由於罷免規模之「大」，它已形同是另一次大選。選民該關注的，已不是特定立委是否會被罷掉的問題，而是六成「不挺綠」的民意，會不會被四成挺綠民意「沒收」的問題，這才是這場大罷免最核心的「正義」爭執點。如果四成民意可以隨便淹沒六成民意，我們還能期待這個國家能落實民主、自由、公正及人權精神嗎？

正因為大罷免的規模已經「大」到幾近遍地烽火的地步，所有選民都應無畏風雨前往投票，更不妨把它視為對「賴卓體制」的一場「不信任投票」。只要有足夠多的選民投下「不同意罷免」票，其結果，雖然不足以罷掉賴清德或卓榮泰，卻可以阻止他們繼續怠惰濫權，並進而提醒他們把治理心思放在解決問題、服務人民及台灣的健全永續上。唯有如此，選民才有機會挽救自己的國家，避免它完全落入一群能力匱乏卻私心氾濫的政客手裡。

民進黨推動大罷免後，許多民眾都說，他們更想罷免的是賴總統。問題是，根據現行法律，罷免總統須先經三分之二立委同意才能成案；以目前國會的生態，罷免總統並無可能。但以賴清德在大罷免介入之深，如果選民積極透過反罷免投票表達不滿，卻可以達到「類罷免」的效果：給賴總統一個當頭棒喝，讓他回歸現實，謙卑面對自己的少數政權。

同樣的，我國「不信任投票」，是針對立法委員對行政院長的不滿而發；由於這項制度伴隨有總統宣布「解散國會」的條件作為制衡，因此在野黨也不敢任意倒閣。但從選民的角度，如果在這次大罷免積極投票「反惡罷」，即能締造另類「公民對閣揆不信任投票」之效果。如此，即可讓一年多來缺乏建樹的卓榮泰感受到人民的不滿，從而收斂其顢頇行為，或迫使賴清德將他撤換。

反過來看，若大罷免以民進黨期待的「大成功」收場，台灣政治氛圍不僅將愈發陷入「抗中保台」的緊縮格局，賴政府的濫權也將加速擴散至各領域；至於行政失當或公權力違法，則勢必更加猖狂而難以遏制。最現實的例子是，台美關稅談判究竟犧牲多少產業的利益，究竟出賣多少國家資源供美方榨取，一旦在野不過半，將不再有人代表人民發出監督的聲音。再如，要求普發現金一萬元的特別條例，卓榮泰勢必以「債留子孫」為由，隨手將它沒收。至於這些錢填了台電的虧損，到底有什麼用處，之後又將有誰關注？

台灣的民主政治，在時代的潮流中走走停停，有時在驚濤駭浪中勇闖出新局，有時則在安逸麻痺中退卻迷航。而這場大罷免，正是大倒退的表徵：政府口中高呼「抗中」，手裡猛打的卻是自己人；嘴巴高呼「團結」，所做所為卻是在內部「撕裂」。無論如何，如今能阻止賴政府繼續剝削台灣民主的，就只能靠選民。只要有夠多人投下不同意票，就能形成對賴、卓、柯的不信任投票，阻止台灣民主的倒退。