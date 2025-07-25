聯合報黑白集／誰比民進黨更「中國」？

賴清德面對朝小野大，立院法案若不合己意，即變成釋憲再釋憲。 圖／聯合報系資料照片

金庸小說《鹿鼎記》，韋小寶出征黑龍江，與俄國俘虜擲骰子決定生死。不料一時手法失準，立刻喝道：這盤規矩相反，點小者贏。對方不服氣，他便正色說：此乃中國地盤，中國人點大就比大，中國人點小就比小。

回到現實世界。早年黨外人士標榜「民主靠制衡」，強調我國是內閣制，國會監督是核心。兩千年民進黨贏得政權，在國會仍是少數，便猛嗆對手「在怎麼野蠻」。二○○四大選後，立院就「兩顆子彈」成立真調會，扁政府隨即發明新學說，說行政對立法擁有「抵抗權」。

二○○八年馬英九大勝，民進黨利用馬王矛盾，動輒指控馬英九「黑手伸入國會」；聲稱立法須經協商，不可動輒表決。對於兩岸談判，則強調國會必須全程監督，調查權絕不能少。

二○一六年換蔡英文完全執政，「協商共識」隨手拋到九霄雲外。八年爭議政策無不表決再表決，黨意「一條龍」之順暢，只有國會全面改選前可媲美。

二○二四年賴清德又面對朝小野大，立院法案若不合己意，即變成釋憲再釋憲。為釜底抽薪，「在怎麼野蠻」演進成大罷免，「抵抗權」則成了賴清德口中的「更大民主」。

把韋小寶的「中國」換成「民進黨」，便能完全解釋台灣政治。所以，別再罵民進黨「去中國化」，誰敢說自己比它更中國？