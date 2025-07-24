聯合報黑白集／打掉雜質，將迎來劣幣

賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。 圖／聯合報系資料照片

賴清德欲藉大罷免打掉國會「雜質」，實現完全執政大業。但除光雜質的社會，會更堅韌嗎？答案是否定的。且看台南的災區，所有公職人員都在幫總統粉飾太平，只剩一名「雜質綠委」在搶救滅村。台南從一黨專政到一人說了算，堪稱「打雜質」示範區；但它呈現的「民主榮景」，卻令人不敢恭維。

這次被推上大罷免審判台的，全部是國民黨立委。他們的罪名，清一色是「親中賣台」，你會相信嗎？如果有人賣台，應拿出證據交由司法審判；執政黨卻動員側翼民團，幫他們清理「雜質」。賴總統的目的，就是要建構一個「無聲的台灣」，讓自己再也聽不到「雜音」。

大罷免耗費國庫十二億元，外加謊言暴力撕裂社會，代價高昂。此次被綠營鎖定的，許多是表現傑出的都會菁英立委；一旦他們被罷，隨之而來的就是「劣幣驅逐良幣」。被罷者四年不得再參選立委，其政治生命即告中斷；改選之後，可能由其手下敗將替補。有人爽一回，有人懶一回，迎來的卻是民主品質的集體下降。

賴清德濫用罷免來清除其眼中釘，除傷害在野菁英，也讓追求專業理性和政治熱情的年輕人卻步。令人憂心的是，總統選輸翻盤，下次大選面臨民意反撲，是不是要再翻桌一回？在無聲的台灣，還有人能向獨裁者說「不」嗎？