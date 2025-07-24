聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／打掉雜質，將迎來劣幣

聯合報／ 黑白集

賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。 圖／聯合報系資料照片

賴清德欲藉大罷免打掉國會「雜質」，實現完全執政大業。但除光雜質的社會，會更堅韌嗎？答案是否定的。且看台南的災區，所有公職人員都在幫總統粉飾太平，只剩一名「雜質綠委」在搶救滅村。台南從一黨專政到一人說了算，堪稱「打雜質」示範區；但它呈現的「民主榮景」，卻令人不敢恭維。

這次被推上大罷免審判台的，全部是國民黨立委。他們的罪名，清一色是「親中賣台」，你會相信嗎？如果有人賣台，應拿出證據交由司法審判；執政黨卻動員側翼民團，幫他們清理「雜質」。賴總統的目的，就是要建構一個「無聲的台灣」，讓自己再也聽不到「雜音」。

大罷免耗費國庫十二億元，外加謊言暴力撕裂社會，代價高昂。此次被綠營鎖定的，許多是表現傑出的都會菁英立委；一旦他們被罷，隨之而來的就是「劣幣驅逐良幣」。被罷者四年不得再參選立委，其政治生命即告中斷；改選之後，可能由其手下敗將替補。有人爽一回，有人懶一回，迎來的卻是民主品質的集體下降。

賴清德濫用罷免來清除其眼中釘，除傷害在野菁英，也讓追求專業理性和政治熱情的年輕人卻步。令人憂心的是，總統選輸翻盤，下次大選面臨民意反撲，是不是要再翻桌一回？在無聲的台灣，還有人能向獨裁者說「不」嗎？

社論 雜質 綠委 側翼 賣台 大罷免 賴清德 執政黨

延伸閱讀

賴清德常會挺罷 朱立倫批綠成「新曹流」

基隆萬人反罷免痛批賴清德 朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做

號召726出門投票！黃國昌：用選票讓賴清德跟台灣人道歉

賴總統喊「大罷免最後一哩路加油」 黃國昌轟打人喊救人：臉皮鋼板做的？

相關新聞

聯合報黑白集／打掉雜質，將迎來劣幣

賴清德欲藉大罷免打掉國會「雜質」，實現完全執政大業。但除光雜質的社會，會更堅韌嗎？答案是否定的。且看台南的災區，所有公職人員都在幫總統粉飾太平，只剩一名「雜質綠委」在搶救滅村。台南從一黨專政到一人說了算，堪稱「打雜質」示範區；但它呈現的「民主榮景」，卻令人不敢恭維。

聯合報社論／一群惡心的大人：從台師大案到台大個資案

台師大抽血案二度遭學生控訴，在卓揆表達關切後，教育部及檢調等紛紛展開追查，一副為學生伸張正義的模樣。事實上，早在去年底綠委即已揭露此案，教育部卻冷處理，前後根本兩副面孔。此事，再次暴露教育部慣性怠惰與包庇的本質，不禁讓人聯想到教育部次長葉丙成涉嫌洩漏性平學生個資案件，調查了兩個月卻毫無下文。難道也要等受害學生親自露面控訴，教育部才願公布結果？

經濟日報社論／日本自民黨大敗 市場寧靜以對

在日本政壇，參議院向來是配角，包含現任石破茂在內的戰後34位首相，都是來自眾議院。但上周日參議院大選卻受到前所未有重視，...

聯合報社論／大法官被提名人之語，賴政府不感羞慚嗎？

立法院最近審查賴總統補提名的大法官人選，多位被提名人都同意，主張共產主義跟主張台獨一樣，皆屬於「言論自由」範圍；更認為賴...

聯合報黑白集／郭智輝打滿分盡顯冷血

風災造成全台百萬戶停電，經過十三天才全部復電。立委楊瓊瓔就這次救災，問經濟部長郭智輝給自己打幾分，郭智輝大言不慚自評一百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。