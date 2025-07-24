聯合報社論／一群惡心的大人：從台師大案到台大個資案

台師大女足隊教練周台英去年即被揭發，要求女足選手配合研究計畫抽血。圖為周台英日前公開露面道歉。 圖／聯合報系資料照片

台師大抽血案二度遭學生控訴，在卓揆表達關切後，教育部及檢調等紛紛展開追查，一副為學生伸張正義的模樣。事實上，早在去年底綠委即已揭露此案，教育部卻冷處理，前後根本兩副面孔。此事，再次暴露教育部慣性怠惰與包庇的本質，不禁讓人聯想到教育部次長葉丙成涉嫌洩漏性平學生個資案件，調查了兩個月卻毫無下文。難道也要等受害學生親自露面控訴，教育部才願公布結果？

台師大女足隊教練周台英去年遭揭發，要求女足選手配合研究計畫抽血，並以扣學分等方式威脅、涉及霸凌等情事。但事後台師大霸凌調查委員會調查完竣，建議應解聘周師兩年；未料送至系教評會時，調查建議卻遭推翻，僅給予周台英五項行政懲處。

此案在受害學生露面指控後，迅速延燒，教育部、國科會以及衛福部皆一改先前態度，紛紛嚴詞譴責學校及教練。教育部次長張廖萬堅並與受害學生會面，達成包括由教育部組成跨部會調查小組，重新審視台師大ＩＲＢ違反研究倫理裁罰額度、追究台師大行政疏失等七項共識。教育部更稱，台師大教評會未依霸凌調查委員會的建議解聘周台英，認為「論理不明」，要求校方於兩周內另作適法決議。

然而，教育部此刻愈想展現對此案的「積極任事」，就愈凸顯其去年處理時的消極敷衍。事實上，上述幾項共識，不是在八個月前該案首度被揭露時就該進行？

而台師大隨後也舉行校評會，決議暫時停聘周台英，並將教評會前次決議退回系與院。但此舉也引發大學自治爭議，教育部既已先下了校方教評會「論理不明」的指導棋，學校能做出不同的意見嗎？如此一來，設置三級教評會的意義何在？周台英的行為固然可議，但也該尊重既有行政程序及當事者權益。說穿了，教育部此舉無非想趕快「翻頁」，平息眾怒，將紅線畫到周台英或台師大，以掩飾當初的不作為。

台師大案的另一面鏡子，就是葉丙成案。有「網紅教授」之稱於去年入閣的葉丙成，仍未忘情其網紅身分，繼續活躍於社群媒體。今年四月他在個人臉書、台大交流版、Threads發文，關切一起台大性平案件；不料該文秀出截圖，導致受害學生的個資外流，身心受創。

該生多次透過各種管道懇求葉丙成刪文，葉丙成卻僅將截圖中的姓名塗去，文章續留，被質疑是「捨不得流量」。五月間，葉丙成前往中央大學演講時遭學生連番詰問，問他何時刪文，並質疑他如何利用權勢獲知學生的身分等，還嗆他是作秀網紅。平時口才便給的葉丙成，竟一句話也不說，最後轉身而去。

翌日，七位綠委聯合譴責，要求教育部將此事移交性別平等教育委員會調查。葉丙成這才正式道歉並刪除貼文，卻兩度強調他是基於善意關心學生，而遭批是毫無誠意的道歉。教育部隨後也由性平委員會立案調查，當時教育部長鄭英耀說，對學生的遭遇感到不捨，希望在「一個月內」完成調查；葉丙成若違法，也不會護短。葉丙成隨後請假一個月，繼續回台大上課，皆一再惹議。

然而，事發迄今已經兩個月，教育部卻稱調查還在進行中。教育部這種推託態度，與台師大抽血案的處理反覆延宕，正如出一轍。更讓人高度懷疑，教育部是想拖過七二六大罷免，以免影響選情。

從台師大案到台大性平個資遭洩案，看看那些一開始漠視受害學生、事後卻一副義憤填膺的官員，讓人不禁想起昔日韓國瑜小編的那句：「你們這些惡心的大人」！