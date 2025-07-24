經濟日報社論／美中稀土談判 台灣自處之道

稀土用途廣泛，從手機、電動車，到飛彈、量子電腦、通訊衛星都用得到。路透

美國與中國大陸下周將在瑞典舉行第三輪關稅談判。美國的目的，希望中國再多開放精煉稀土出口。稀土用途廣泛，從手機、電動車，到飛彈、量子電腦、通訊衛星都用得到。也就是，稀土是生活、工業、科技產品的必需品。

全世界精煉型稀土，中國占有90%以上的市場，各國之所以無法生產，重要原因有二：一是中國的人才、技術經過長期多層次的提煉，品質良佳，別的國家望塵莫及；二是精煉稀土的汙染量大，生產1公噸的精煉稀土，要排放4公噸的固體汙染物，及80公噸以上的液體和氣體汙染，所以中國大陸都選擇在西北、蒙古地廣人稀的地方生產。

中國用精煉稀土作為戰略武器，對美管制出口，使得美中之間的關稅戰稍有緩解 ；中國最近又擴大2,000項如釤、鏑、釓等稀土的管控，對抗美關稅、晶片的限制，這對美科技、軍工產業產生大影響；F-35、航空母艦，以至高精密武器都不能順利生產。

石油、礦產都是可貴能源。但石油已有核能、太陽能、風火力、再生能源等取代大半；唯有礦產的開鑿有極限，特別是稀有礦產無可替代。

世界各國都將發展的重心放在科技、軍工、生物醫學三大產業上，以創造更高的經濟產值，釹、釓、鈷、鈦、鎢、釤、鉑、鈀都是必需的稀土金屬，除了鈦、鎢為俄羅斯、哈薩克的強項，鉑、鈀是南非和俄羅斯的量大，其餘高值稀土中國的產量都占全球九成以上。中國20多年來對非洲、中亞、南美礦產蘊藏量高的國家遠交近攻，透過購併、入股、協助開發來參與。例如：擁有剛果鈷、銅稀土的股權50%以上，去年又買下freeport 95%股權，取得鎢、銅所有權；參與馬達加斯加、莫三比克的稀土、鈦礦開發；南非的鉑礦高度參與；取得坦尚尼亞、烏干達19.9%稀土；南美洲巴西稀土、智利和阿根廷的鋰、銅，都高度參與；中亞的吉爾吉斯、哈薩克的稀土，也參加開發。中國對稀土礦產採取長期有計劃的發展策略。2024年海外有十件以上的礦產併購，金額221億美元。

美國國防部最近參與美國稀土公司MP 15%的股權，MP預計2028年可擴大到1萬噸精煉的產能，但美國目前的年使用量超過1萬噸，絕大部分從中國進口，遠水救不了近火。需要20年的時間，投入數兆美元以及人才技術才能量產。

中國年產27萬噸稀土，全球第一，精煉稀土更占全球90%的市場，這樣的優勢下，短期內極可能聯合俄羅斯、哈薩克、南非及稀有礦產生產國，以「減少礦產汙染，掌控有序行銷」訴求，成立「全球礦產聯盟」的卡特爾組織，類似石油輸出國家組織（OPEC）。將資源武器化，在生產和供給上有新布局；反制川普高關稅；防制川普其他阻礙世界經濟發展的舉措。

台灣去年從中國進口6,000噸以上的稀土，除了民生及工業，主要用在科技軍工產業。台灣自己沒有稀土，大部分依賴中國進口。

中國日前將台灣中科院、漢翔航空在內的八家軍工企業列為稀土管制名單，主因是「反制台獨聲勢」，「認定這些台企涉足軍民兩用技術」，這是大警訊。

兩岸現勢，中國不斷在領海演練，賴清德政府不停地對中國挑釁，視之為境外敵對勢力；抗中保台、台獨建國成為顯學，政治、文教、體育交流全面終止。以國際現實環境，稀土是ECFA的台灣早收清單，中國還是管制對八家台企出口；台灣從2013年以來，經由ECFA減省了100億美元以上的關稅。

政府務必正視此項警訊，並要有積極對策。如果中國大陸停止ECFA的早收清單，台灣產業何去何從？如果對台灣的稀土全面嚴加管控，我們的產業還能生存？