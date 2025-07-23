經濟日報社論／日本自民黨大敗 市場寧靜以對

日本自民黨大敗 市場寧靜以對。新華社

在日本政壇，參議院向來是配角，包含現任石破茂在內的戰後34位首相，都是來自眾議院。但上周日參議院大選卻受到前所未有重視，選舉期間10年國債利率升到16年來新高，日圓也一度貶破1美元兌149，是4月貿易戰後的新低點。選舉結果執政的自民黨大敗，參眾兩議院都淪為少數黨。日本市場是否會持續動盪，引發關注。

自民黨與公明黨的執政聯盟，在去年10月的眾議院大選，已經淪為少數執政聯盟。石破政權的特徵是重視財政紀律，在野黨則是討好選民的財政積極派，而這也成為這次參議院大選，石破政權大敗的主因之一。

過去半年日本經濟政策的朝野對抗，基本上是財政紀律的執政黨對決灑錢的在野黨。一個明顯的例子，是今年6月在野七黨聯合提出汽油減稅法案，發揮多數實力，成功發動眾議院史上第一次審議委員會長解任案，之後強行通過減稅法案。但這個汽油減稅法案，在參議院換自民黨發動多數實力，讓法案擱置成為廢案。這場朝野對抗中，一如石破首相6月9日在國會答辯所喊出的「日本財政極為嚴峻，比希臘還差」，日本政府債務與GDP比，在2023年高達240%，是世界主要經濟體中最差，石破政權有守住稅收的壓力。

這次的參議院改選，所有在野黨的政見都是消費稅減稅，比較有財政責任感的立憲民主黨與日本維新會，主張暫時兩年調降食品類消費稅從8%到5%；而小黨們如共產黨、參政黨則是喊出消費稅階段性降到零。然而目前日本的經濟狀況，對財政紀律派極為不利。持續的高通膨使日本歷經三年薪資負成長，尤其過去一年米價幾乎翻倍，國民不滿到極點。雖然最近兩個月新農林水產大臣積極釋放儲備米，米價已穩定下降，但這更證明過去一年石破政權只顧農民選票，不管消費者荷包，拖延釋放儲備米的荒謬。

這次大選石破力抗黨內外壓力，堅持不降消費稅，以國民每人普發2萬日圓，作為高物價對策。然而當選戰開打後，自民黨的民調持續下滑，市場預期到自公聯盟將失去參議院多數，選後無力阻擋在野黨的種種減稅法案，財政擔憂使得日圓與政府公債持續被拋售，引發市場動盪。

展望選後日本市場，短期內發生大動盪機會不高。雖自公聯盟失去參議院多數，但離過半數只差三票，因此未來國會攻防，自民黨只要與任一在野黨合作，就可以掌控國會，暴走型的大規模灑錢預算，通過機會不高。

此外，在野黨之間相互牽制，也有助於短期的政局穩定。最大在野黨的立憲民主黨，這次大選維持選前的38席，但相對於其他在野黨席次大躍進，立憲的支持度停滯明顯，因此會避免任何政局動盪的動作，例如與其他在野黨合作倒閣，因為一旦再大選，其他在野黨極有可能奪取立憲的既有席次。

這次日本大選吸引全球注目的另外一個原因，是極右政黨參政黨的崛起。媒體的出口調查顯示，40歲以上選民的政黨票以投自民黨最多，40歲以下則是參政黨第一。參政黨以「日本人第一」為口號，這次改選席次從一席一口氣增為14席。

大選中部分參政黨的言論確實讓人擔憂，例如「簡單讓日本核武裝」，不見得能吸引日本年輕人，然而其限制外國人購買日本房地產的政見，確實讓因外國資金炒作使都會區房價高漲，望房興嘆的年輕世代，頗為認同。今後對於外國人炒作日本房地產的法規，可能會付之施行。

目前自民黨內已經有要石破負責下台的聲音，但美日貿易談判正在進行，且可預期強勢美國不會讓日本拿到太好結果。因此自民黨內傾向讓石破完成談判後再逼宮，在野黨也在觀察局勢，伺機再提出各種減稅法案。日本政壇與市場，現在進入了暴風雨前的寧靜階段。