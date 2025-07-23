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聯合報黑白集／郭智輝打滿分盡顯冷血

聯合報／ 聯合報黑白集

立法院經濟委員會討論「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，經濟部長郭智輝上台接受質詢。記者曾原信／攝影
立法院經濟委員會討論「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，經濟部長郭智輝上台接受質詢。記者曾原信／攝影

風災造成全台百萬戶停電，經過十三天才全部復電。立委楊瓊瓔就這次救災，問經濟部長郭智輝給自己打幾分，郭智輝大言不慚自評一百分。他還反問，九二一地震時，台中花多少時間復電？此話一出，各界譁然。郭智輝拿世紀大震對比中度颱風，盡顯傲慢與冷血，心態完全偏差。

賴總統在災區的失言爭議未消，郭智輝竟還如此自我感覺良好，真是滿朝「何不食肉糜」的官。郭智輝拿九二一地震與丹娜絲對比，更是不倫不類。九二一是百年一遇的大震，死亡兩千多人、傷一萬多人，這豈是一場尋常中颱所能相提並論？當年台中花十九天才全部復電，郭智輝竟據此給自己打滿分，也夠荒誕了。尤其郭智輝反問楊瓊瓔，你知道「你的台中」九二一多久才復電，彷彿台中不在賴政府的管轄中；這種官員到底在想什麼？

再說，電力修復的快慢，並非全是台電員工的責任。每次風災地震後，台電基層員工在第一線沒日沒夜地工作，這次甚至有人遭高壓電電擊而喪命。郭智輝站在管理的高度，不去強化電網韌性，不加速電線的地下化布建，不設想如何降低員工工作風險，卻在那裡得意洋洋自誇救災一百分，真是太沒血、沒淚、沒責任感。

救災重建千辛萬苦，執政者必須要有更多同理心。至於分數，就留給人民來打吧！

社論 郭智輝 楊瓊瓔 丹娜絲颱風

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