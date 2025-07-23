聯合報社論／大法官被提名人之語，賴政府不感羞慚嗎？

立法院審查大法官被提名人陳慈陽。圖／聯合報系資料照片

立法院最近審查賴總統補提名的大法官人選，多位被提名人都同意，主張共產主義跟主張台獨一樣，皆屬於「言論自由」範圍；更認為賴政府要求陸配補繳喪失陸籍證明，是侵害人權。即連被視為「綠友友」的提名人，也都點出當今政府許多作為不當且具爭議。聽到這些意見，賴政府能不慚愧嗎？

在大法官被提名人中，以陳慈陽最受矚目。其妻郭麗珍是民進黨仲裁委員，他在蔡英文任內獲提名為考試委員，賴清德又提名他出任大法官，他被認為是典型「綠友友」。陳慈陽廿多年前曾撰文，稱無論是主張共產主義或分裂國土，均屬「言論自由」。藍委以其昔日見解質詢，他當然不可能改變自己的主張。他甚至指出，內政部長不能、也無法解散政黨。

對照賴政府動輒扣異議者紅帽，將兩岸交流者指為共諜，乃至內政部不時揚言要解散政黨；陳慈陽的答詢，除道出法律人的正義之聲，同時也反打了賴政府一巴掌。當年積極爭取言論自由的民進黨，如今對言論和人權動輒箝制、侵害，完全是「退步中」狀態。

被問及總統意圖藉由大罷免改變國會結構，是否憲政災難？陳慈陽說，若以「總統」身分確實不宜，但若以個人身分則有其言論自由。陳慈陽身為公法學者，當然知道總統是國家憲法機關之一，必須依憲法行使職權。陳慈陽無法否認他說過「美國總統叫國會議長下台是憲政災難」，因為這是基本法學常識；但賴總統知道嗎？

近年大法官一再屈從執政黨旨意，導致賴清德首波提名的大法官悉遭否決；此次補提的大法官，倒有多人敢說真話。以《國會改革法案》為例，被民進黨形容為「毀憲亂政」，更幾遭上屆大法官大舉否決。而這次，蕭文生等提名人都認同國會應享有調查權，認為這是「輔助性」但「不可或缺」的權力，尤其少數黨必須透過調查權才能對抗多數黨。事實上，大法官早在廿多年前作出的釋字五八五號，即提及國會應享有調查權，直到去年國會職權修法才納入。這對修習憲法的人而言，可謂鬆一口氣。

一般法律人的基本認知，卻在過去幾年，不斷被配合上意的大法官做出違反常人認知的解釋。去年上屆大法官卸任前，針對死刑所做出不違憲、卻訂下難以達成的高門檻。這次，不論是法官出身的鄭純惠、檢察官背景的林麗瑩，或來自學界的詹鎮榮，都質疑大法官要求死刑一致決的見解；不僅因現行《刑事訴訟法》等法令並無此規定，在憲法法庭辯論過程中更未聚焦於此，以致判決出來後，許多法官都覺得突兀。

鄭純惠、林麗瑩等人也都說，死刑在台灣社會是高度爭議問題，要不要廢死、應該尊重民意，應透過民主程序解決。然而，立法院稍早通過的反廢死公投，中選會卻以大法官去年的憲法判決為由，拒絕辦理。這種種舉措，都說明民進黨政府為達目的，根本不把憲法及基本法治程序放在眼裡。也難怪，在大法官人選公聽會上，東海退休教授林騰鷂痛批，賴總統許多作為都在破壞權力分立原則，恣意濫用總統權力。不少憲法學者也說，若大法官自甘成為執政黨工具，任意對法治概念髮夾彎，除破壞法治，也難獲信賴。

賴總統這次提名的大法官，在立法院的審查答詢中，彷彿在告訴民眾：賴政府所做所為正在侵害人權、濫用權力、藐視憲政法治。國會本周五即將行使的大法官同意權，立委應好好檢視被提名人的言行是否一致，避免他們未來又被執政黨當成工具。