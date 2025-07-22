聯合報黑白集／什麼都要「擺拍」？

漢光41號演習期間，總統府發言人郭雅慧（前左）14日穿軍裝陪同賴總統視導海軍操演。 圖／聯合報系資料照片

風災重創南部電力，台電員工日夜搶救。台電員工自主成立的「電力產業工會」痛批，高層要求員工「搶修擺拍」，作為政府撥補台電千億的大內宣素材。台電官方的「企業工會」則說，產業工會沒有代表性，員工並未被要求擺拍。綠營立馬集體出征，嗆產業工會是「藍白側翼」。產業工會為員工發聲，反成箭靶。

台電有無下令擺拍，真相會說話。內部會議紀錄顯示，董事長曾文生六月下令，「停電時應向媒體發布照片影片」；總經理王耀庭更指示，現場領班「應接受拍照訓練」。可見，高層下令拍照所言非虛。

台電的指示圖文並茂，除要求領班拍照，要求現場人員入鏡，更要求「橫拍」施工的前、中、後。如此鉅細靡遺的規範，甚至規定取景一律必須「橫拍」；這不是「擺拍」，難道是「隨手拍」？

台電「擺拍」爭議後，賴總統辦公室主任陳羿伶，也將自己在漢光演習中身著軍裝「擺拍」照片貼上臉書。由於她並無軍職，卻著軍裝高調炫耀，也引發外界爭議。不做實事卻專愛擺拍，從總統府到台電，都在演練表面工夫。

企業工會應為員工爭取權益，總統幕僚則應顧好本分。若工會只想當高層傳聲筒、政府應聲蟲，官員則以擺拍為傲，而無視演習之嚴肅性，那工會和府辦公室主任與「擺設」物件有何差別？