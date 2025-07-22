聯合報社論／日本選民教訓自民黨，賴清德能不警惕？

日本參議院選舉執政聯盟慘敗，首相石破茂（左二）仍明確表態將留任，以應對美國關稅談判等挑戰。 （歐新社）

繼去年在眾議院選舉大敗淪為少數執政後，日本執政的「自公聯盟」（自民黨和公明黨）這次再度在參議院改選遭遇重挫，在應改選的一二五席中，自、公兩黨合計僅得四十七席。若加上原先非改選的七十五席，總計只掌握一二二席，自公聯盟不僅失去參院過半優勢，也形成二次大戰後日本執政黨首次在參眾兩院都無法過半的「雙少數」困局。如此一來，讓原本即處於劣勢的石破茂政權，愈發岌岌可危。石破茂聲稱要繼續承擔責任，但在黨內外群起逼宮下，他下台恐怕只是遲早的問題。

這次自民黨大敗，早有跡可循。今年六月，有參議院選舉「前哨戰」之稱的東京都議會選舉，自民黨破天荒只拿到廿一席，不僅失去都議會長期以來的最大黨地位，也讓東京都知事小池百合子為首的「都民第一會」，以卅一席一躍成為議會最大黨。當時，首次參選的「參政黨」，也取得三席議員。對照這次參議院選舉，參政黨提名的政治素人非但拿到東京都第二高票，該黨更一舉取得十四個參議員席次。東京都選民早已對自民黨發出警訊，遺憾的是，石破茂在內外交迫下無力回天。

從選票及席次的分布看，這次自民黨不僅失去都會區的中間選民，連農業縣的傳統支持者也都紛紛琵琶別抱。表面上看，這主要是自民黨無法有效解決通貨膨脹及稻米騷動的問題；實質上，自民黨長期執政的傲慢與自大，已引發選民不滿。例如，受日圓貶值影響，日本物價指數連續七個月上漲超過三％。在野黨主張，以「廢除消費稅」來緩解人民生活支出困難，但自民黨無意共體時艱，還以通貨緊縮為理由，拒絕大幅減稅或增加福利支出的要求。

其次，自去年以來，由於酷暑高溫導致稻米減產；再加上日本政府計畫性的減產政策，使米價在一年內暴增兩倍，一度攀升至每公斤近五千日圓，而出現民眾買不到米的現象。當時的農林水產相江藤拓非但未及時釋放儲備米來穩定米價，還說自己從來不需要買米，家中的米多到可以賣。這種脫離現實與不恤民情的話語，遭到日本輿論撻伐，也讓國民民主黨及立憲民主黨順勢化身為新保守勢力，瓜分自民黨傳統鐵票區的選票，而成為這場選舉的大贏家。

經歷二連敗的石破茂政權，接下來該何去何從？從朝野政黨的競逐來看，目前日本在野各黨對政策議題的分歧很大，短期內難以整合出有力的人選，在這種情況下，在野黨要政權輪替的可能性不高。至於自民黨內部的派系合縱連橫，石破茂的勁敵高市早苗日前雖表態有意角逐首相，以重塑自民黨的脊梁；但她在首相指名選舉能否順利過關，仍是一大變數。

因此，參照二○○七年的「安倍留任模式」，暫時維繫石破茂政權直到美日關稅談判結束，可能是最保險的做法。自民黨也可利用這段期間，選擇再吸納一個政黨加入執政聯盟，以通過「多黨執政聯盟」的形式，來維持在國會的多數席位。問題在，一向崇強欺弱的川普，是否願意與跛腳的石破茂談判，將是美日關稅談判的一大變數。

過去，日本選民為改變「扭曲國會」所造成的短命首相現象，讓自民黨從二○一二年接連在參眾兩院皆取得過半席次。如今，由於安倍派系接連發生政治獻金及小金庫醜聞，日本選民在一年內接連讓自民黨在參眾兩院都淪為少數黨。可謂「成也選民，敗也選民」。看看日本的例證，同樣是雙少數政府、卻想藉大罷免來翻盤的賴清德，能不警惕嗎？