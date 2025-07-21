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經濟日報社論／美國穩定幣法開啟國際金融競爭新篇章

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美國總統川普簽署穩定幣法案。路透
美國總統川普簽署穩定幣法案。路透
美國眾議院在「加密貨幣周」衝刺，接連通過《穩定幣法》、《數位資產明確化法》以及《反CBDC監控國家法》等三法案，川普總統也立即簽署《穩定幣法》，將穩定幣納入美國金融體系，朝落實成為「世界加密貨幣之都」的目標邁進。

穩定幣是「幣圈」為化解虛擬資產價格波動到令人卻步的問題而設計。早期以演算機制設計的穩定幣有致命缺陷，曾引發世人側目的LUNA幣事件，而造成可信度受到質疑。不過，網路巨擘Meta提出由多國貨幣支持的Libra（後稱Diem）幣，雖因政治因素胎死腹中，卻指點穩定幣未來發展的明燈；穩定幣應有價穩且易兌換的資產為儲備，而這幾年穩定幣的發展也確實符合此經驗法則。據估計，目前全球穩定幣市值已近2,500億美元，三年後甚至可能高達2兆美元。

虛擬資產市場成長已勢不可擋，政府監管交易具「錨定」功能的穩定幣也就愈益重要。世界有意爭取成為「虛擬資產中心」的國家／地區無不卯足全力，推動管理穩定幣的建置工作。歐盟MiCA與新加坡穩定幣監管框架皆已實施，香港《穩定幣條例》亦將在8月1日生效，再加上美國剛通過的《穩定幣法》，國際已進入開發穩定幣的戰國時代，全球金融版圖正開始重新塑造。

政府管理穩定幣，除了透明度及金融監理特有的法令遵循外，最重要的工作就是審計發行量與儲備資產的聯結。以美國為例，發行穩定幣要求有100%的美元、銀行活存、三個月內到期國庫券，以及國庫券為基礎的美元資產。美元與穩定幣的緊密掛鉤，能增加國庫券的需求，且因「支付即結算」的低成本即時交易，顛覆傳統清算系統，而對跨境交易特別有利，美元穩定幣因此能強化美元作為國際通貨的角色。

交易支付的便利將吸引大型電商及信用組織發行美元穩定幣，強化美元在虛擬資產市場地位。不過，加密資產擔保型與演算法型的穩定幣發展恐將受阻。至於以其他貨幣或是一籃子貨幣作為儲備的穩定幣發展，則須視美元及美債信用變化，各地優化穩定幣監理及推動Web 3.0的領先程度而定。目前USDT與USDC兩大穩定幣市占率近九成情況下，美元穩定幣的龍頭地位應難以撼動。

美元穩定幣的發行神似貨幣學派大師傅利曼（Milton Friedman）在60年代主張100%準備金制度下的「狹義銀行」（Narrow Banking）；銀行吸收存款後轉存聯邦準備銀行，並由聯準會掌握每年3-5%的貨幣成長率。美元穩定幣不僅是虛擬資產市場交易的基礎貨幣，更由於初具傳統貨幣交易媒介、計價單位與價值儲藏的三大功能，而可能被廣泛用於國內交易，使得穩定幣成為聯準會執行貨幣政策的挑戰。

穩定幣不是主權國家貨幣，而與多國目前正積極推動的「央行數位貨幣」（CBDC），出現可能的「替代性」競爭。面對美元穩定幣強勢而起，央行開發具主權性質的CBDC終須發行並融入金融體系。由於美國反對聯準會發行CBDC，世界各國仍有機會發展數位貨幣，未來若能組成區域性CBDC清算聯盟，則仍可能與SWIFT及美元穩定幣競爭。

當各國正如火如荼地將加密資產與穩定幣納入監管時，我國金管會研擬的《虛擬資產服務法》則僅止於立法院公聽會的討論階段。台灣對虛擬資產市場的監管進度明顯落後，而政府若想迎頭趕上，則應化被動為主動，積極規劃行動綱領，正式推出CBDC，並應推動與他國的監管策略聯盟，善用網路規模經濟特質，協力發展虛擬資產的應用。

美國通過《穩定幣法》正式開啟國際金融競爭新篇章。美元穩定幣將確立其在虛擬資產市場的主導角色。另一方面，穩定幣也將融入我們日常生活，成為不可或缺的交易工具。面對國際金融典範轉移，政府須正視穩定幣在虛擬與實體世界交易的角色，更積極推動以CBDC為基礎的交易體制，並與周邊國家合作開發虛擬資產的廣大市場空間。

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