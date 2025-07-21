聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／搞垮台電，換中油？

聯合報／ 黑白集

台灣中油。圖／中油提供
台灣中油。圖／中油提供

台美正為關稅展開談判，傳出中油有意討論收購美國頁岩氣製造資產事宜。中油三月才與美國阿拉斯加的公司簽協議，同意購買液化天然氣（ＬＮＧ），並投資當地ＬＮＧ計畫。在賴政府加大對美採購政策下，這一連串任務型投資，很明顯是為討好將關稅政策與擴大進口美國能源掛勾的川普政府，繼雙手奉上台積電後，如今輪到了中油。

中油為配合政策吸收油氣差價成本，又背負「亞鄰最低價」等諸多枷鎖，已連五年虧損，累計虧損已達六九一億元，逾半個股本，負債比高達九十三％，資本額更是大縮水，財務早已拉警報。

賴政府不顧中油財務狀況，早在川普公布對等關稅前，中油就已簽署阿拉斯加天然氣投資意向書，卻要到七年後才會供氣，這個投資案不僅高成本也潛藏高風險，中油卻只能硬著頭皮「撩落去」。

如今更傳出中油正在接洽收購美國的頁岩氣田，但頁岩油氣開採成本高於傳統油氣，且容易受原油價格高低拖累，不僅有市場風險，更有換黨執政的政治風險，對中油恐是財務無底洞。

過去台電曾是國營事業裡的金雞母，在二○一八年之前，每年都可以至少賺進三、四百億的盈餘，還扮演穩定物價的角色。但民進黨政府因為錯誤的能源政策，把金雞母硬是變成了落湯雞，看來，下一個倒楣的就是中油了。

社論

延伸閱讀

中油：明（21）日起汽、柴油價格不調整

維持亞鄰最低價！中油：明日起汽、柴油價格皆不予調整

致敬復電英雄！台南8大文化史蹟景點 台電員工攜伴免費遊

影／賴總統赴台南慰勉台電搶修人員 員工代表當面請命

相關新聞

聯合報社論／團結十講的公開與不公開，標準何在？

賴清德總統為大罷免而展開的「團結國家十講」，講完四講就因丹娜絲颱風來襲而暫停，後續講次行蹤成謎。風災過後，外傳賴總統已到...

聯合報黑白集／搞垮台電，換中油？

台美正為關稅展開談判，傳出中油有意討論收購美國頁岩氣製造資產事宜。中油三月才與美國阿拉斯加的公司簽協議，同意購買液化天然...

經濟日報社論／台灣理財生態正經歷轉型期

時代的齒輪加速轉動，台灣民眾的金融投資意向正經歷前所未有的快速變化。根據投信投顧公會第2季最新發布的《台灣民眾投資意向問...

聯合報黑白集／良心法案也要反

立法院三讀通過「剴剴條款」，凌虐未滿七歲孩童致死處死刑或無期徒刑等。曾上凱道聲援的剴剴媽媽群，激動無法言語，希望賴總統能傾聽人民的聲音。但檢視立院表決過程，民進黨團卻上演集體投反對票或缺席不投、通過後又舉牌支持的荒謬劇，他們不覺得自己嘴臉惡心嗎？

聯合報社論／誰能打造韌性？蔣萬安戳破賴清德團結假象

北部城鎮韌性演習登場，賴清德總統和台北市長蔣萬安共同視導戰時急救、災民收容等演練。不過，最受矚目的是，賴清德和蔣萬安為「團結」定義相互喊話過招。蔣萬安直言，團結來自於「我們都是一家人，槍口絕對不對內」的共同信念；賴清德回擊，團結要有反共、反併吞、護主權的共同信念，進而形成反共護台的具體行動。在國家最需要團結的時候，社會上卻對何謂團結與如何團結感到疑惑，朝野更見分歧，凸顯了賴政府執政下台灣社會韌性的困境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。