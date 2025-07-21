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聯合報黑白集／搞垮台電，換中油？
台美正為關稅展開談判，傳出中油有意討論收購美國頁岩氣製造資產事宜。中油三月才與美國阿拉斯加的公司簽協議，同意購買液化天然氣（ＬＮＧ），並投資當地ＬＮＧ計畫。在賴政府加大對美採購政策下，這一連串任務型投資，很明顯是為討好將關稅政策與擴大進口美國能源掛勾的川普政府，繼雙手奉上台積電後，如今輪到了中油。
中油為配合政策吸收油氣差價成本，又背負「亞鄰最低價」等諸多枷鎖，已連五年虧損，累計虧損已達六九一億元，逾半個股本，負債比高達九十三％，資本額更是大縮水，財務早已拉警報。
賴政府不顧中油財務狀況，早在川普公布對等關稅前，中油就已簽署阿拉斯加天然氣投資意向書，卻要到七年後才會供氣，這個投資案不僅高成本也潛藏高風險，中油卻只能硬著頭皮「撩落去」。
如今更傳出中油正在接洽收購美國的頁岩氣田，但頁岩油氣開採成本高於傳統油氣，且容易受原油價格高低拖累，不僅有市場風險，更有換黨執政的政治風險，對中油恐是財務無底洞。
過去台電曾是國營事業裡的金雞母，在二○一八年之前，每年都可以至少賺進三、四百億的盈餘，還扮演穩定物價的角色。但民進黨政府因為錯誤的能源政策，把金雞母硬是變成了落湯雞，看來，下一個倒楣的就是中油了。
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