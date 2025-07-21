聯合報社論／團結十講的公開與不公開，標準何在？

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統為大罷免而展開的「團結國家十講」，講完四講就因丹娜絲颱風來襲而暫停，後續講次行蹤成謎。風災過後，外傳賴總統已到扶輪社談第五講「外交」，接著跳過第六講「兩岸」，打算到花蓮談第七講「民主」，且不開放採訪；只是花蓮開講又因薇帕颱風延期。相關講次都未獲總統府證實，但從內容觀之，外界相信，賴總統災後開講，仍然是「團結十講」主題的延續。

回顧「團結十講」前四講，從國家、團結、憲政體制到國防，儘管總統府不願承認與大罷免有關，但內容針對性極強。難堪的是，每一講都沒為大罷免推波助瀾或建立正當性；諸如「長毛象」、「打掉雜質」、「不是多數就贏」，以及「發一萬買個菜就沒了」等說法，都淪為笑柄，變成反罷談資。綠營對後續開講憂心忡忡，反而是在野陣營希望賴清德「繼續講下去」。

丹娜絲颱風在中南部造成嚴重災情，「團結十講」順延，擋不住賴清德失言。賴清德勘災又冒出「依法國軍不能進入民宅」等金句，峻拒災民希望國軍幫忙清理家園要求。可見賴清德治國問題癥結，不只在說錯話，更在心態傲慢。

災後也傳出賴總統低調參加台南同鄉會扶輪社活動，致詞主題就是外交，分析台美經貿情勢，強調台美關係更全面緊密，最後談到國家定位，呼籲「中華民國派要反共，台灣派要團結」，完全延續團結前四講的調性。外界懷疑，第五講「外交」是否已悄聲講完？至於又因颱風順延的第七講「民主」，地點選在花蓮，是罷免國民黨立委黨團總召傅崐萁的主戰區，主帥親征意味甚濃。而且此講也採取閉門演說。換言之，「外交」偷偷摸摸講完了，「兩岸」也憑空消失了，「民主」更見不得人了。

巧合的是，賴清德對待外傳這三講的態度，與其施政作風若合符節。自蔡政府到賴政府，包括外交在內的諸多國安決策，都是黑箱作業，動輒以國家安全為由規避監督，甚至對監督和批評者扣上「親共」、「在地協力者」、「認知作戰」大帽。以台美關稅談判為例，其他國家都會向人民說明談判進度、堅守底線，但賴政府從頭到尾都是「黑箱中的黑箱」，說是「偷偷摸摸的外交」，毫不為過。

賴政府將兩岸定位為互不隸屬且敵對的兩國關係，甚至擴張各項法令解釋，侵害人民權利，限縮兩岸交流空間，不但讓台海情勢升高，陸委會、海基會亦不再扮演兩岸溝通往來角色，而是引戰、政治喊話的打手。「消失的兩岸」，不僅讓賴清德的兩岸演說無以為繼，更對當前兩岸關係做了最佳詮釋。

「民主」是賴總統上任後談得最多的議題之一，甚至發明了「更大的民主」。但所謂「更大的民主」，就是司法淪為政治打手，對在野黨無窮盡的追殺；對選舉結果不認帳，推動大罷免；對批評者惡意相向，司法追殺、網軍肉搜、各種造謠汙衊層出不窮。曾經傲人的台灣民主，成了「見不得人的民主」。難怪賴清德只能閉門談民主。

賴總統的「團結國家十講」前四講，根本就是「國家分裂四講」；無論其餘六講是延後、取消或閉門，已無關宏旨。賴總統災後開講，根據與會者形容，「少了政治味，多了祥和氣」，似乎要避免重演藍綠同聲反彈的難堪；但不論是否有「團結十講」之名，顯然賴清德對這些引發高度爭議的主題，念茲在茲。當國家領導人不思如何好好治國，只一意追求權力極大化，就是國家的災難。難怪賴清德團結喊得愈大聲，國家愈撕裂。