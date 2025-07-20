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聯合報黑白集／良心法案也要反

聯合報／ 黑白集

1歲10月大男童「剴剴」遭虐死，台北地院日前宣判，剴剴媽媽群聚集在法庭外，不時激動落淚。 圖／聯合報系資料照片
1歲10月大男童「剴剴」遭虐死，台北地院日前宣判，剴剴媽媽群聚集在法庭外，不時激動落淚。 圖／聯合報系資料照片

立法院三讀通過「剴剴條款」，凌虐未滿七歲孩童致死處死刑無期徒刑等。曾上凱道聲援的剴剴媽媽群，激動無法言語，希望賴總統能傾聽人民的聲音。但檢視立院表決過程，民進黨團卻上演集體投反對票或缺席不投、通過後又舉牌支持的荒謬劇，他們不覺得自己嘴臉惡心嗎？

一歲剴剴遭劉姓保母姐妹凌虐慘死，舉國震驚，檢方雖起訴並分別求處無期徒刑及十六至十八年重刑，卻也讓各界意識到，長期凌虐幼童之惡，只怕更大於一摔或一刀帶走幼弱的生命，因而疾呼修法。

但在民進黨政府廢死立場下，去年九月憲法法庭做出「判死須闖八大關」的實質廢死判決。受此緊箍咒制約，「剴剴條款」就算順利上路，虐殺兒童者要判處死刑，還是很不容易。不過，只要能發揮嚇阻作用，仍是功德一件。

可嘆的是，「賴功德」領導的民進黨，卻連這點功德都不願施捨人民：黨團空喊支持虐殺兒童者判死，二讀時卻僅邱議瑩「誤投贊成票」，三讀表決更全員未投票，無怪網民嘲諷「民進黨唯一良心邱議瑩」。更可笑的是，法案通過後，民進黨團立馬排隊舉牌拍宣傳喊 「支持」，如此反覆變臉，讓全民大開眼界。

民進黨罕見提民生法案，更連良心法案都不願投贊成票，還要鼓動罷免挺良心法案立委。如此民主，豈止荒謬！

虐殺 社論 無期徒刑 民進黨 死刑 憲法法庭 廢死 剴剴 保母

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